Дизтопливо в опте 30 января подешевело на 270 грн

С 29 по 30 января железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 270 грн/т - до 28 890 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Во вторник с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли 10 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид», «Белойл-Систем», «Газтрим», «Энергоимпекс», «Концерн Галнафтогаз» и «Паралллель». Минимальная цена предложения составляла 28 850 грн/т, максимальная - 29 100 грн/т. Как сообщают в «А-95», на реальные цены Новограде-Волынском доходили до уровня 28 500-28 600 грн/т.

«Бизнес Солюшенс», «БНХ-Украина» и «Энергоимпекс» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 29 000-29 950 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до 28 900 грн/т.

«Альянс Энерго Трейд» и «Укртатнафта» предлагали кременчугское дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 30 050-31 000 грн/т.

30 января железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем снизились в цене на 110 грн/т - до 35 420грн/т.

Во вторник кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» по 35 250 грн/т и «Альянс Энерго Трейд» - по 35 300 грн/т. Литовским А-95 торговал «Гранд Петрол» по 37 600 грн/т, а белорусским продуктом - «БНХ-Украина», «БНК-Украина», НК «Вест Ойл» и «Энергоимпекс» по 35 620-36 490 грн/т.

Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 30 января увеличилась на 150 грн/т - до 34 230 грн/т.

«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «двойку» в Кагамлыке по 34 250-34 300 грн/т. «БНХ-Украина» и «БНК-Украина» предлагали белорусский ресурс в Коростене по 34 500-35 350 грн/т. ЗНГК торговал «двойкой» в Василькове по 34 200 грн/т.

Как сообщили в «А-95», таким образом украинский оптовый рынок отреагировал на европейские топливные котировки и укрепление национальной валюты.