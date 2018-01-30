Оптовые цены на автогаз 30 января превысили 22 000 грн

Средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 30 января составили 22 090 грн/т, что на 420 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 29 января. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

30 января на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», KLO и GT Group.

По данным «А-95», на ГНС в Закарпатской области газ торговался по 22 300 грн/т, в Запорожской - по 21 800 грн/т, в Ивано-Франковской - по 22 250 грн/т, в Кировоградской - по 21 700 грн/т, в Киевской - по 21 850 грн/т, в Николаевской - по 22 200 грн/т, в Одесской - по 22 600 грн/т, в Полтавской - по 21 930 грн/т, в Тернопольской - по 22 400 грн/т, в Харьковской - по 21 600 грн/т, в Хмельницкой - по 22 200 грн/т, в Черкасской - 21 900 грн/т и в Херсонской области - по 22 400 грн/т.

Как сообщал enkorr, автогаз в опте начал дорожать накануне новогодних праздников. Участники рынка объясняют рост цен реакцией на котировки ресурса на границе и ослаблением гривны.