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Информация об агентстве
СУГ в рознице 30 января подорожал на 1-30 коп
13:58 30.01.2018 |
С 29 на 30 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Автопорт» СУГ подорожал на 30 коп./л - до 14,20 грн/л. На 10 коп./л выросли цены на станциях ZOG и «Укргаздобычи» - до 13,19 грн/л и 12,89 грн/л, соответственно.
На заправках «Надежды» стоимость автогаза выросла на 5 коп./л - до 13,39 грн/л.
AMIC и «БРСМ-Нафта» подняли цены на 1-2 коп. л.
Средняя цена СУГ по Украине 30 января составила 13,22 грн/л (+1 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 30 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,14
|
0,02
|
Shell
|
13,39
|
0,00
|
SOCAR
|
13,89
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,17
|
0,00
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,77
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,56
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,25
|
0,01
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Фактор
|
12,70
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,39
|
0,05
|
Азовнефтепродукт
|
13,80
|
0,00
|
ОККО
|
13,77
|
0,00
|
Автопорт
|
14,20
|
0,30
|
Род- Ник
|
13,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,60
|
0,00
|
ZOG
|
13,19
|
0,10
|
Mango
|
12,61
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,89
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
13,22
|
0,01
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