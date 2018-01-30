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Цены на бензин и ДТ в розничных сетях 30 января продолжили рост
12:21 30.01.2018 |
С 29 по 30 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,05-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Во вторник цены на все виды топлива в сети «Олас» подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 30,20 грн/л, А-95+ - до 31,20 грн/л, дизельное топливо - до 27,50 грн/л.
На заправках сети «Азовнефтепродукт» бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 вырос до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,00 грн/т, ДТ - до 29,50 грн/л.
В сети UPG бензины подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 32,80 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,30 грн/л (+10 коп./л).
Сети AMIC, SOCAR, «Автотранс», KLO, ZOG и «Укргаздобыча» повысили цены на разные виды топлива на 5-70 коп./л.
30 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 3 коп./л - до 29,62 грн/л и 30,37 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 5 коп./л - до 31,52 грн/л. А ДТ прибавило 3 коп./л и стало стоить 28,19 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 30 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,79 грн/л, А-95 - на 5,79 грн/л, А95+ - на 5,85 грн/л, а ДТ прибавило 6,30 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,49
|
0,20
|
31,49
|
0,20
|
32,49
|
0,20
|
28,99
|
0,20
|
Shell
|
30,71
|
0,00
|
31,71
|
0,00
|
34,04
|
0,00
|
29,23
|
0,00
|
SOCAR
|
31,85
|
0,36
|
32,85
|
0,36
|
33,85
|
0,36
|
30,35
|
0,36
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
29,00
|
0,20
|
30,00
|
0,20
|
32,80
|
0,20
|
27,30
|
0,10
|
WOG
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
Автотранс
|
28,58
|
0,10
|
29,09
|
0,05
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,05
|
Параллель
|
30,66
|
0,00
|
31,66
|
0,00
|
32,26
|
0,00
|
29,16
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
0,00
|
28,22
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
KLO
|
29,99
|
0,20
|
30,99
|
0,20
|
32,49
|
0,20
|
28,89
|
0,10
|
Фактор
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
26,40
|
0,20
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Надежда
|
28,54
|
0,00
|
29,08
|
0,10
|
29,58
|
0,10
|
27,49
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
29,50
|
0,50
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Автопорт
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
32,50
|
0,70
|
29,80
|
0,30
|
Олас
|
28,95
|
1,00
|
30,20
|
1,00
|
31,20
|
1,00
|
27,50
|
1,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,80
|
0,10
|
29,30
|
0,10
|
29,80
|
0,10
|
27,30
|
0,10
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
31,89
|
0,00
|
28,14
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
28,30
|
0,30
|
28,80
|
0,30
|
x
|
x
|
26,80
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
29,62
|
0,03
|
30,37
|
0,03
|
31,52
|
0,05
|
28,19
|
0,03
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