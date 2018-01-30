Цены на нефть снижаются 30 января в ожидании данных о запасах, Brent торгуется у $69,2 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов во вторник на опасениях роста запасов топлива в США.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 EET подешевели на $0,25 (0,36%) - до 69,21 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,52 (0,79%) - до 65,04 доллара за баррель.

Участники рынка ждут публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Как показывает консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, объем запасов нефти в Штатах за минувшую неделю мог вырасти на 800 тыс. баррелей.

Если прогноз сбудется, повышение запасов станет первым за 11 недель.

Кроме того, негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января, и составило 759, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Недельный рост "был максимальным с марта, и всего 8 буровых отделяет нас от прошлогоднего рекорда, зафиксированного 11 августа", отметил экономист по энергетике WTRG Economics Джеймс Уильямс.

"На рынке наблюдается коррекция, но пока непонятно, как долго она продлится, - говорит управляющий директор Petromatrix GmbH Оливье Жакоб. - Спред между WTI и Brent сокращается, что является негативным фактором для WTI. При этом Штатам нужно наращивать экспорт нефти, иначе запасы топлива в стране начнут вновь увеличиваться".

