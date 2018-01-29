СУГ в опте 29 января подорожал на 200 грн

Средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 29 января составили 21 670 грн/т, что на 210 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 26 января. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

29 января на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», «Вентус-Ресурс» и GT Group.

По данным «А-95», на ГНС в Закарпатской области газ торговался по 22 200 грн/т, в Запорожской - по 21 460 грн/т, в Ивано-Франковской - по 21 600 грн/т, в Кировоградской - по 21 500 грн/т, в Киевской - по 21 580 грн/т, в Николаевской - по 21 700 грн/т, во Львовской - 21 500 грн/т, в Одесской - по 22 100 грн/т, в Полтавской - по 21 470 грн/т, в Тернопольской - по 22 100 грн/т, в Харьковской - по 21 130 грн/т, в Хмельницкой - по 21 900 грн/т, в Черкасской - 21 100 грн/т и в Херсонской области - по 22 000 грн/т.