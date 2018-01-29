Баланс рынка топлив в 2017 г. остался на уровне предыдущего года

Баланс рынка бензинов и дизтоплива в 2017 г. составил 8,03 млн т, что практически соответствует показателю 2016 г. (8,10 млн. т). Об этом со ссылкой на собственные данные сообщает «Консалтинговая группа А-95».

Баланс бензинов за отчетный период сократился на 8,6% - до 2,01 млн т. Импорт бензинов в Украину по итогам 2017 г. составил 1 213 тыс. т, что на 19% меньше показателя 2016 г. (1 499 тыс. т).

Падение произошло в основном за счет снижения поставок из Беларуси на 21,7% - до 859 тыс. т. В то же время на 24,2% вырос импорт из Литвы - до 194 тыс. т. С июня был полностью прекращен импорт бензина из Польши, который по результатам десяти месяцев сократился до 19 тыс. т. На 29%, до 11 тыс. т, за 2017 г. сократился импорт бензинов из Румынии. При этом железнодорожные поставки бензинов из этой страны просели на 77% - до 3,3 тыс. т, а морские выросли в семь раз - до 7,8 тыс. т (в 2016 г. - 1,1 тыс. т).

Украинские НПЗ в прошлом году отгрузили 806,5 тыс. т бензинов, что на 10,5% больше показателя 2016 г. Основной вклад по-прежнему вносит «Укртатнафта», нарастившая производство до 672,7 тыс. т (+17,3%). «Укргаздобыча» сократила отгрузку на внутренний рынок бензинов на 14,4% - до 133,8 тыс. т.

Баланс дизтоплива за двенадцать месяцев 2017 г. вырос на 2% - до 6,01 млн т. При этом импорт дизельного топлива в Украину по итогам 2017 г. составил 5 272 тыс. т, что практически соответствует показателю 2016 г. (5 273 тыс. т). На Беларусь пришлось 2 343 тыс. т поставок, что на 14% меньше показателя 2016 г., когда белорусские НПЗ демонстрировали рекордные поставки в Украину.

Также уменьшились объемы поставок дизельного топлива с заводов Orlen - из Литвы и Польши было завезено 567 тыс. т ресурса. Это на 18% меньше показателя предыдущего года.

В прошлом году белорусские и литовские поставки были замещены импортом по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс»: за 12 месяцев 2017 г. было импортировано 1 825 тыс. т, в т.ч. 288 тыс. т с поставкой из Гомеля в Черниговскую область. Еще 112 тыс. т российского продукта поступило по морю.

Производство дизтоплива в Украине в прошлом году показало 18% рост (746,5 тыс. т). В частности, производство бензинов на Кременчугском НПЗ выросло на 25,4%, до 649 тыс. т, а Шебелинского ГПЗ сократилось на 16,6%, до 97,3 тыс. т.

В «Консалтинговой группе А-95» отметили, что производство «Укртатнафты» рассчитывается с учетом среднего выхода светлых нефтепродуктов и поставок нефти на завод.