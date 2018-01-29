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Розничные цены автогаза продолжили рост 29 января
12:32 29.01.2018 |
С 26 на 29 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Род-Ник» СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,40 грн/л. На 15 коп./л выросли цены станциях UPG и «Кворум» - до 13,30 грн/л и 13,20 грн/л, соответственно. На заправках WOG стоимость автогаза выросла на 11 коп./л - до 13,77 грн/л.
SOCAR, AMIC, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal и Mango подняли цены на 1-11 коп. л.
Средняя цена СУГ по Украине 29 января составила 13,21 грн/л (+3 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 29 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,13
|
0,02
|
Shell
|
13,39
|
0,00
|
SOCAR
|
13,89
|
0,02
|
SUN OIL
|
13,17
|
0,00
|
UPG
|
13,30
|
0,15
|
WOG
|
13,77
|
0,11
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,07
|
Авиас
|
12,56
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,24
|
0,06
|
KLO
|
13,69
|
0,10
|
Marshal
|
13,05
|
0,05
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,34
|
0,00
|
Овис
|
12,84
|
0,00
|
ОККО
|
13,77
|
0,00
|
Кворум
|
13,20
|
0,15
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,11
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,60
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,20
|
Mango
|
12,61
|
0,01
|
Jazz Oil
|
12,39
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,21
|
0,03
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