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Цена ДТ в крупных сетях превысила 30 грн
11:25 29.01.2018 |
Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В понедельник цены на все виды топлива подняли на 50 коп./л WOG и ОККО. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизельное топливо - до 30,45 грн/л.
На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДТ - до 30,49 грн/л.
В сети UPG бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 29,80 грн/л, А-95+ - до 32,60 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,20 грн/л (+20 коп./л).
Сети «Параллель», KLO, Mango и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 10-50 коп./л.
29 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 и А-95+ увеличилась на 14 коп./л - до 29,59 грн/л, 30,34 грн/л и 31,47 грн/л, соответственно. ДТ подорожало на 15 коп./л - до 28,16 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 29 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,76 грн/л, А-95 - на 5,76 грн/л, А95+ - на 5,80 грн/л, а ДТ прибавило 6,27 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/26 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,29
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,71
|
0,00
|
31,71
|
0,00
|
34,04
|
0,00
|
29,23
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,80
|
0,30
|
29,80
|
0,30
|
32,60
|
0,30
|
27,20
|
0,20
|
WOG
|
31,95
|
0,50
|
32,95
|
0,50
|
33,95
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,04
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,43
|
0,00
|
Параллель
|
30,66
|
0,33
|
31,66
|
0,33
|
32,26
|
0,33
|
29,16
|
0,33
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
0,00
|
28,22
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
26,75
|
0,16
|
KLO
|
29,79
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
32,29
|
0,10
|
28,79
|
0,10
|
Marshal
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
x
|
x
|
26,50
|
0,00
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Надежда
|
28,54
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Овис
|
29,82
|
0,00
|
30,36
|
0,00
|
31,86
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
ОККО
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
33,99
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
Кворум
|
29,10
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
x
|
x
|
27,95
|
0,45
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
27,30
|
0,12
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
26,60
|
0,10
|
Mango
|
28,39
|
0,30
|
30,89
|
0,30
|
31,89
|
0,30
|
28,14
|
0,30
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,50
|
x
|
x
|
26,49
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
29,59
|
0,14
|
30,34
|
0,14
|
31,47
|
0,14
|
28,16
|
0,15
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