Цена ДТ в крупных сетях превысила 30 грн

Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В понедельник цены на все виды топлива подняли на 50 коп./л WOG и ОККО. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизельное топливо - до 30,45 грн/л.

На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДТ - до 30,49 грн/л.

В сети UPG бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 29,80 грн/л, А-95+ - до 32,60 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,20 грн/л (+20 коп./л).

Сети «Параллель», KLO, Mango и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 10-50 коп./л.

29 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 и А-95+ увеличилась на 14 коп./л - до 29,59 грн/л, 30,34 грн/л и 31,47 грн/л, соответственно. ДТ подорожало на 15 коп./л - до 28,16 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 29 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,76 грн/л, А-95 - на 5,76 грн/л, А95+ - на 5,80 грн/л, а ДТ прибавило 6,27 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/26 января 2018 г., грн/л: