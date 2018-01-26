Финансовые новости
- |
- 26.01.18
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены автогаза выросли на 3-20 коп
12:33 26.01.2018 |
С 25 на 26 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 3-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети Shell СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,39 грн/л. На 10 коп./л выросли цены станциях Marshal и «Род-Ник» - до 13,00 грн/л и 13,20 грн/л, соответственно.
На заправках ОККО стоимость автогаза выросла на 9 коп./л - до 13,77 грн/л.
SOCAR, SUN OIL и «БРСМ-Нафта» подняли цены на 8 коп. л - до 13,87 грн/л, 13,17 грн/л и 13,18 грн/л, соответственно.
Такие сети, как AMIC, «Авиас» и «Укрнафта» повысили цену продукта на 3-5 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 26 января составила 13,18 грн/л (+5 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 26 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
26 янв.
|
+/-
|
AMIC
|
13,11
|
0,03
|
Shell
|
13,39
|
0,20
|
SOCAR
|
13,87
|
0,08
|
SUN OIL
|
13,17
|
0,08
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
WOG
|
13,65
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
12,56
|
0,07
|
БРСМ-Нафта
|
13,18
|
0,08
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Фактор
|
12,70
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,80
|
0,00
|
ОККО
|
13,77
|
0,09
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,11
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,60
|
0,05
|
ZOG
|
13,09
|
0,00
|
Mango
|
12,61
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,39
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,18
|
0,05
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты
|Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, рост розничного потребкредитования сохранится - банкиры
|Апелляционный суд назначил Саакашвили ночной домашний арест
|Какими козырями будут меряться Волкер и Сурков относительно Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд
|Нацбанк упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты
|Кабмин предлагает Раде утвердить подачу заявок на патенты в электронной форме
|Цены на нефть меняются разнонаправленно 26 января, завершают неделю ростом
|Птицеводы ответили на обвинения АМКУ в ценовом сговоре
|В 2018 году Нибулон построит перегрузочные терминалы в Запорожской и Днепропетровской областях
Это интересно
|DJI показала Mavic Air: компактный дрон с 4K и управлением жестами за $800
|Android 8.1 показывает скорость доступных сетей Wi-Fi
|Инструкция разведки США по организации диверсий в вашем офисе
|Big Mac index: гривня недооценена на 69%
|5 технологий, которые меняют нашу жизнь уже сейчас
|Текущее состояние и перспективы сайдчейнов
|Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом