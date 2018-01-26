Розничные цены автогаза выросли на 3-20 коп

С 25 на 26 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 3-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети Shell СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,39 грн/л. На 10 коп./л выросли цены станциях Marshal и «Род-Ник» - до 13,00 грн/л и 13,20 грн/л, соответственно.

На заправках ОККО стоимость автогаза выросла на 9 коп./л - до 13,77 грн/л.

SOCAR, SUN OIL и «БРСМ-Нафта» подняли цены на 8 коп. л - до 13,87 грн/л, 13,17 грн/л и 13,18 грн/л, соответственно.

Такие сети, как AMIC, «Авиас» и «Укрнафта» повысили цену продукта на 3-5 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 26 января составила 13,18 грн/л (+5 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 26 января 2018 г., грн/л: