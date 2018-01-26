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Розничные цены на бензин и ДТ выросли на 0,04-1 грн
12:31 26.01.2018 |
С 25 по 26 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,04-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, «Нефтек» поднял цены на бензин марки А-92 на 1 грн/л - до 29,99 грн/л. Остальные виды топлива подорожали в сети на 50 коп./л: А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, а дизтопливо - до 28,49 грн/л.
В сети Marshal топливо подорожало на 40 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л.
Shell поднял цены на бензины на 11 коп./л: А-92 подорожал до 30,71 грн/л, А-95 - до 31,71 грн/л, А-95+ - до 34,04 грн/л. Дизтопливо выросло в цене на 4 коп./л - до 29,23 грн/л.
Сети «БРСМ-Нафта» и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 18-31 коп./л.
26 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 коп./л - до 29,45 грн/л и 30,20 грн/л, соответственно. А-95+ и ДТ подорожали на 2 коп./л - до 31,33 грн/л и 28,02 грн/л соответственно.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 26 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,62 грн/л, А-95 - на 5,62 грн/л, А95+ - на 5,66 грн/л, а ДТ прибавило 6,12 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
26 янв.
|
+/-
|
26 янв.
|
+/-
|
26 янв.
|
+/-
|
26 янв.
|
+/-
|
AMIC
|
30,29
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,71
|
0,11
|
31,71
|
0,11
|
34,04
|
0,11
|
29,23
|
0,04
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,04
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,43
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
0,31
|
28,22
|
0,23
|
29,22
|
0,31
|
26,59
|
0,18
|
KLO
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
Marshal
|
28,00
|
0,40
|
28,50
|
0,40
|
x
|
x
|
26,50
|
0,40
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Фактор
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
26,20
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
29,00
|
0,50
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Нефтек
|
29,99
|
1,00
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,70
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
27,20
|
0,00
|
Mango
|
28,09
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
27,84
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
26,19
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
29,45
|
0,01
|
30,20
|
0,01
|
31,33
|
0,02
|
28,02
|
0,02
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