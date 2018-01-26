Розничные цены на бензин и ДТ выросли на 0,04-1 грн

С 25 по 26 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,04-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, «Нефтек» поднял цены на бензин марки А-92 на 1 грн/л - до 29,99 грн/л. Остальные виды топлива подорожали в сети на 50 коп./л: А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, а дизтопливо - до 28,49 грн/л.

В сети Marshal топливо подорожало на 40 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л.

Shell поднял цены на бензины на 11 коп./л: А-92 подорожал до 30,71 грн/л, А-95 - до 31,71 грн/л, А-95+ - до 34,04 грн/л. Дизтопливо выросло в цене на 4 коп./л - до 29,23 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта» и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 18-31 коп./л.

26 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 коп./л - до 29,45 грн/л и 30,20 грн/л, соответственно. А-95+ и ДТ подорожали на 2 коп./л - до 31,33 грн/л и 28,02 грн/л соответственно.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 26 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,62 грн/л, А-95 - на 5,62 грн/л, А95+ - на 5,66 грн/л, а ДТ прибавило 6,12 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 января 2018 г., грн/л: