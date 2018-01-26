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Цены на нефть меняются разнонаправленно 26 января, завершают неделю ростом
18:14 26.01.2018 |
Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу и завершают неделю существенным ростом на данных о сокращении запасов топлива в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 EET уменьшилась на $0,19 (0,27%) - до 70,23 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,23 (0,35%) - до 65,74 доллара за баррель.
С начала недели Brent выросла в цене на 2,4%, WTI - на 3,9%.
Рост цен на нефть на текущей неделе вызван данными министерства энергетики США, указавшими на снижение запасов нефти в стране по итогам десятой недели подряд. Запасы за прошлую неделю сократились на 1,07 млн баррелей - до минимума с февраля 2015 года.
Кроме того, нефть поддержали заявления представителей России и Саудовской Аравии о том, что они намерены продолжать предпринимать совместные усилия для сокращения излишка предложения топлива на мировом рынке.
Тем временем падающий курс доллара сделал сырьевые товары более привлекательными объектами для инвестиций. С начала недели доллар упал на 1,5% к корзине из 10 основных мировых валют, рекордными темпами с прошлого мая.
Аналитики JPMorgan Chase ранее повысили прогнозы цен на нефть и теперь ожидают, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2018 году составит $70 за баррель, а в первом полугодии средняя цена будет $78 за баррель.
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