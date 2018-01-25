Розничные цены на бензин и ДТ 25 января выросли на 10-96 коп

С 24 по 25 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 10-96 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, сеть АЗС KLO подняла цены на все виды топлив на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, а дизтопливо - до 28,69 грн/л.

На заправках «Укргаздобычи» все виды топлива выросли в цене на 50 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л.

На станциях сети «Кворум» цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 65 коп./л - до 29,10 грн/л и 29,95 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 5 коп./л - до 27,50 грн/л.

Сети Marshal, «Татнефть-Украина», «Автопорт» и Jazz Oil подняли цены на отдельные виды топлива на 10-96 коп./л.

25 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 и 2 коп./л - до 29,43 грн/л и 30,19 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л - до 31,32 грн/л, а ДТ прибавило 3 коп./л (28,00 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 25 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,61 грн/л, А-95 - на 5,61 грн/л, А95+ - на 5,64 грн/л, а ДТ прибавило 6,10 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/24 января 2018 г., грн/л: