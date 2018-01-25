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Информация об агентстве
Розничные цены на бензин и ДТ 25 января выросли на 10-96 коп
11:58 25.01.2018 |
С 24 по 25 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 10-96 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, сеть АЗС KLO подняла цены на все виды топлив на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, а дизтопливо - до 28,69 грн/л.
На заправках «Укргаздобычи» все виды топлива выросли в цене на 50 коп./л: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л.
На станциях сети «Кворум» цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 65 коп./л - до 29,10 грн/л и 29,95 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 5 коп./л - до 27,50 грн/л.
Сети Marshal, «Татнефть-Украина», «Автопорт» и Jazz Oil подняли цены на отдельные виды топлива на 10-96 коп./л.
25 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 и 2 коп./л - до 29,43 грн/л и 30,19 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л - до 31,32 грн/л, а ДТ прибавило 3 коп./л (28,00 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 25 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,61 грн/л, А-95 - на 5,61 грн/л, А95+ - на 5,64 грн/л, а ДТ прибавило 6,10 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/24 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
+/-*
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,29
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,60
|
0,00
|
31,60
|
0,00
|
33,93
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,04
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,43
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,50
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,42
|
0,11
|
KLO
|
29,49
|
0,40
|
30,49
|
0,40
|
32,19
|
0,00
|
28,69
|
0,40
|
Marshal
|
27,60
|
0,20
|
28,10
|
0,20
|
x
|
x
|
26,10
|
0,20
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
28,00
|
0,50
|
28,50
|
0,50
|
x
|
x
|
26,50
|
0,50
|
Кворум
|
29,10
|
0,65
|
29,95
|
0,65
|
x
|
x
|
27,50
|
0,25
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Route 20
|
30,39
|
0,00
|
31,39
|
0,00
|
31,89
|
0,00
|
28,99
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,12
|
28,80
|
0,42
|
29,34
|
0,12
|
27,18
|
0,96
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
26,50
|
0,15
|
Автопорт
|
30,50
|
0,30
|
31,50
|
0,30
|
31,80
|
0,30
|
29,50
|
0,50
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,20
|
27,49
|
0,10
|
x
|
x
|
25,89
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
29,43
|
0,01
|
30,19
|
0,02
|
31,32
|
0,00
|
28,00
|
0,03
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