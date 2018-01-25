Финансовые новости
- |
- 25.01.18
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть продолжает дорожать 25 января, цена Brent подскочила до $70,86 за баррель
17:58 25.01.2018 |
Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении запасов нефти в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 EET выросла на $0,33 (0,47%) - до 70,86 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,66 (1,01%) - до 66,27 доллара за баррель.
Обе марки подорожали до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд, а объем запасов снизился до минимума с февраля 2015 года.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей.
Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.
Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка является ослабление доллара США.
"Настрой участников рынка остается позитивным, движение вверх - это по-прежнему путь наименьшего сопротивления, - цитирует агентство Bloomberg аналитика UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново. - Чтобы этот настрой изменился, необходимо увеличение запасов. Пока этого нет, но рост запасов вполне вероятен в ближайшие недели".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Секретарь Венецианской комиссии: из Венгрии звучат довольно искусственные требования к Украине
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018 г. до 8,9%
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 3,4%
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $22,2 млрд до $20,5 млрд, в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд
|НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 16%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает дорожать 25 января, цена Brent подскочила до $70,86 за баррель
|"Нафтогаз" намерен выйти на рынок поставок электроэнергии
|Внутренний рынок металлопроката в Украине в 2017г вырос на 6,6%
|НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018 г. до 8,9%
|НБУ намерен инициировать перед Минфином начало переговоров по новой программе сотрудничества с МВФ
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 3,4%
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $22,2 млрд до $20,5 млрд, в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд
Это интересно
|Текущее состояние и перспективы сайдчейнов
|Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом
|Ученые нашли способ делать карбон из соломы и кукурузы
|Jeep раскрыл внешность семиместного внедорожника
|Apple возглавила рейтинг самых почитаемых компаний Fortune
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут