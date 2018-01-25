Нефть продолжает дорожать 25 января, цена Brent подскочила до $70,86 за баррель

Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 EET выросла на $0,33 (0,47%) - до 70,86 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,66 (1,01%) - до 66,27 доллара за баррель.

Обе марки подорожали до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд, а объем запасов снизился до минимума с февраля 2015 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей.

Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка является ослабление доллара США.

"Настрой участников рынка остается позитивным, движение вверх - это по-прежнему путь наименьшего сопротивления, - цитирует агентство Bloomberg аналитика UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново. - Чтобы этот настрой изменился, необходимо увеличение запасов. Пока этого нет, но рост запасов вполне вероятен в ближайшие недели".