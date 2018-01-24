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Бензины и дизтопливо еще подорожали 24 января
11:47 24.01.2018 |
С 23 по 24 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 20 коп./л - 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, сеть АЗС SKY подняла цены на все виды топлив на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 29,10 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л, а дизтопливо - до 26,70 грн/л.
На заправках ZOG все виды топлива выросли в цене на 90 коп./л: А-92 - до 28,70 грн/л, А-95 - до 29,20 грн/л, А-95+ - до 29,70 грн/л, а дизтопливо - до 27,20 грн/л.
На станциях сети «Фактор» цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 80 коп./л - до 27,90 грн/л и 28,40 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 30 коп./л - до 26,00 грн/л.
У SUN OIL бензины подросли на 50 коп./л: А-92 - до 28,40 грн/л, А-95 - до 29,40 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л.
Сети UPG, «Автотранс», «Параллель», «Надежда», «Рур груп», «Маркет» и Mango подняли цены на отдельные виды топлива на 20-75 коп./л.
24 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 6 коп./л - до 29,42 грн/л и 30,17 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 4 коп./л - до 31,31 грн/л, а ДТ прибавило 5 коп./л (27,97 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 24 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,60 грн/л, А-95 - на 5,59 грн/л, А95+ - на 5,62 грн/л, а ДТ прибавило 6,07 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
24 янв.
|
+/-
|
24 янв.
|
+/-
|
24 янв.
|
+/-
|
24 янв.
|
+/-
|
AMIC
|
30,29
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,60
|
0,00
|
31,60
|
0,00
|
33,93
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,50
|
29,40
|
0,50
|
30,40
|
0,50
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,20
|
29,50
|
0,20
|
32,30
|
0,20
|
27,00
|
0,60
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,70
|
29,04
|
0,75
|
30,99
|
0,50
|
27,43
|
0,65
|
Параллель
|
30,32
|
0,47
|
31,32
|
0,47
|
31,92
|
0,27
|
28,82
|
0,47
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,50
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,30
|
0,13
|
KLO
|
29,09
|
0,00
|
30,09
|
0,10
|
32,19
|
0,10
|
28,29
|
0,20
|
Marshal
|
27,40
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
x
|
x
|
25,90
|
0,00
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Надежда
|
28,54
|
0,60
|
28,98
|
0,50
|
29,48
|
0,40
|
27,39
|
0,40
|
Рур груп
|
29,89
|
0,50
|
30,59
|
0,50
|
x
|
x
|
28,09
|
0,50
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Маркет
|
28,28
|
0,56
|
28,82
|
0,54
|
x
|
x
|
26,62
|
0,71
|
SKY
|
27,90
|
1,00
|
29,10
|
1,00
|
30,40
|
1,00
|
26,70
|
1,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,70
|
0,90
|
29,20
|
0,90
|
29,70
|
0,90
|
27,20
|
0,90
|
Mango
|
28,09
|
0,20
|
30,59
|
0,20
|
31,59
|
0,20
|
27,84
|
0,20
|
Фактор
|
27,90
|
0,80
|
28,40
|
0,80
|
x
|
x
|
26,00
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
29,42
|
0,06
|
30,17
|
0,06
|
31,31
|
0,04
|
27,97
|
0,05
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