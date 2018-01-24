Бензины и дизтопливо еще подорожали 24 января

С 23 по 24 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 20 коп./л - 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, сеть АЗС SKY подняла цены на все виды топлив на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 29,10 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л, а дизтопливо - до 26,70 грн/л.

На заправках ZOG все виды топлива выросли в цене на 90 коп./л: А-92 - до 28,70 грн/л, А-95 - до 29,20 грн/л, А-95+ - до 29,70 грн/л, а дизтопливо - до 27,20 грн/л.

На станциях сети «Фактор» цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 80 коп./л - до 27,90 грн/л и 28,40 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 30 коп./л - до 26,00 грн/л.

У SUN OIL бензины подросли на 50 коп./л: А-92 - до 28,40 грн/л, А-95 - до 29,40 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л.

Сети UPG, «Автотранс», «Параллель», «Надежда», «Рур груп», «Маркет» и Mango подняли цены на отдельные виды топлива на 20-75 коп./л.

24 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 6 коп./л - до 29,42 грн/л и 30,17 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 4 коп./л - до 31,31 грн/л, а ДТ прибавило 5 коп./л (27,97 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 24 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,60 грн/л, А-95 - на 5,59 грн/л, А95+ - на 5,62 грн/л, а ДТ прибавило 6,07 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 января 2018 г., грн/л: