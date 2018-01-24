Финансовые новости
- |
- 24.01.18
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Brent слабо дешевеет 24 января на сигналах роста запасов в США, WTI дорожает
18:37 24.01.2018 |
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в среду на данных о сокращении запасов в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 EET увеличилась на 11 центов - до 70,05 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 73 цента - до 65,2 доллара за баррель. Цена превысила $65 за баррель впервые с декабря 2014 года.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Platts, ожидали снижения показателя на 1,6 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти накануне сообщил о росте на 4,76 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей.
Между тем резервы бензина в стране подскочили на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 639 тыс. баррелей.
Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.
Импорт нефти вырос на 91 тыс. б/с на прошлой неделе, экспорт - на 162 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу
ТОП-НОВОСТИ
|Перечеркнут ли русские хамством свое возвращение в ПАСЕ
|Big Mac index: гривня недооценена на 69%
|Доллар все еще слишком силен
|Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина в декабре-2017 нарастила выплавку стали на 2,4% к декабрю 2016, заняла 10-е место в рейтинге Worldsteel
|Brent слабо дешевеет 24 января на сигналах роста запасов в США, WTI дорожает
|АМКУ допускает ценовой сговор на рынке мяса птицы
|Миллионер и ректор КПИ : Кто такой Згуровский, который будет присматривать за Укроборонпромом
|Бензины и дизтопливо еще подорожали 24 января
|Почему открытого рынка земли не будет как минимум до 2020 года
|Минфин рассчитывает на законодательное закрепление в І полугодии перехода на трехлетнее бюджетирование
Это интересно
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей