Brent слабо дешевеет 24 января на сигналах роста запасов в США, WTI дорожает

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в среду на данных о сокращении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 EET увеличилась на 11 центов - до 70,05 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 73 цента - до 65,2 доллара за баррель. Цена превысила $65 за баррель впервые с декабря 2014 года.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Platts, ожидали снижения показателя на 1,6 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти накануне сообщил о росте на 4,76 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей.

Между тем резервы бензина в стране подскочили на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 639 тыс. баррелей.

Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн б/с. Показатель стал рекордным с 1983 года.

Импорт нефти вырос на 91 тыс. б/с на прошлой неделе, экспорт - на 162 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с.