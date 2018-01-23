Автогаз подорожал 23 января на 1-24 коп

С 22 на 23 января стоимость сжиженного газа в некоторых крупных сетях автозаправочных станций выросла на 1-24 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, Shell поднял цены на 24 коп./л - до 13,19 грн/л. На заправках «Параллель» автогаз подорожал на 10 коп./л - до 13,56 грн/л. На 6 коп./л выросла цена СУГ на станциях AMIC.

Такие сети, как SUN OIL, «Авиас», «БРСМ-Нафта» и Mango повысили цену продукта на 1-3 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 23 января составила 13,12 грн/л (+3 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 23 января 2018 г., грн/л: