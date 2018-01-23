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Автогаз подорожал 23 января на 1-24 коп
13:30 23.01.2018 |
С 22 на 23 января стоимость сжиженного газа в некоторых крупных сетях автозаправочных станций выросла на 1-24 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, Shell поднял цены на 24 коп./л - до 13,19 грн/л. На заправках «Параллель» автогаз подорожал на 10 коп./л - до 13,56 грн/л. На 6 коп./л выросла цена СУГ на станциях AMIC.
Такие сети, как SUN OIL, «Авиас», «БРСМ-Нафта» и Mango повысили цену продукта на 1-3 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 23 января составила 13,12 грн/л (+3 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 23 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
23 янв
|
+/-*
|
AMIC
|
13,05
|
0,06
|
Shell
|
13,19
|
0,24
|
SOCAR
|
13,79
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,08
|
0,02
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
WOG
|
13,62
|
0,00
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,10
|
Авиас
|
12,48
|
0,01
|
БРСМ-Нафта
|
13,09
|
0,01
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,29
|
0,00
|
Овис
|
12,84
|
0,00
|
ОККО
|
13,68
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,55
|
0,00
|
Народна
|
12,85
|
0,00
|
Mango
|
12,61
|
0,03
|
Jazz Oil
|
12,29
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,12
|
0,03
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