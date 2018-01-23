Приват 23 января повысил цену бензинов и ДТ на 1 грн

С 22 по 23 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» выросли на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,45 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А-95+ - до 29,45 грн/л, а дизтопливо - до 27,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 28,50 грн/л, А-95 - до 29,00 грн/л, А-95+ - до 29,50 грн/л, дизтопливо - до 27,00 грн/л.

На 1 грн./л подорожали все виды топлива в сети «Народна», на 50 коп./л бензины подорожали в сети AMIC.

Кроме того, на 0,10-1,44 грн/л цены подняли Shell, SOCAR, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, «Овис», «Укр-Петроль», «Татнефть- Украина», ZOG, Glusco, «Надежда», Mango и Jazz Oil.

В «А-95» отметили, что 23 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 51 коп./л - до 29,37 грн/л, 30,11 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 47 коп./л - до 31,28 грн/л, а ДТ прибавило 49 коп./л (27,92 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 23 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,54 грн/л, А-95 - на 5,53 грн/л, А95+ - на 5,58 грн/л, а ДТ прибавило 6,02 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 января 2018 г., грн/л: