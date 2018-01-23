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Приват 23 января повысил цену бензинов и ДТ на 1 грн
11:48 23.01.2018 |
С 22 по 23 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» выросли на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,45 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А-95+ - до 29,45 грн/л, а дизтопливо - до 27,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 28,50 грн/л, А-95 - до 29,00 грн/л, А-95+ - до 29,50 грн/л, дизтопливо - до 27,00 грн/л.
На 1 грн./л подорожали все виды топлива в сети «Народна», на 50 коп./л бензины подорожали в сети AMIC.
Кроме того, на 0,10-1,44 грн/л цены подняли Shell, SOCAR, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, «Овис», «Укр-Петроль», «Татнефть- Украина», ZOG, Glusco, «Надежда», Mango и Jazz Oil.
В «А-95» отметили, что 23 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 51 коп./л - до 29,37 грн/л, 30,11 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 47 коп./л - до 31,28 грн/л, а ДТ прибавило 49 коп./л (27,92 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 23 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,54 грн/л, А-95 - на 5,53 грн/л, А95+ - на 5,58 грн/л, а ДТ прибавило 6,02 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,29
|
0,50
|
31,29
|
0,50
|
32,29
|
0,50
|
28,79
|
0,30
|
Shell
|
30,60
|
0,70
|
31,60
|
0,66
|
33,93
|
0,62
|
29,19
|
0,42
|
SOCAR
|
31,49
|
0,10
|
32,49
|
0,10
|
33,49
|
0,10
|
29,99
|
0,10
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,86
|
0,20
|
30,86
|
0,20
|
31,66
|
0,20
|
28,36
|
0,20
|
Авиас
|
28,45
|
1,00
|
28,95
|
1,00
|
29,45
|
1,00
|
27,00
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,50
|
0,19
|
27,99
|
0,18
|
28,90
|
0,09
|
26,18
|
0,06
|
KLO
|
29,09
|
0,10
|
29,99
|
0,00
|
32,09
|
0,10
|
28,09
|
0,10
|
Marshal
|
27,40
|
0,10
|
27,90
|
0,10
|
x
|
x
|
25,90
|
0,10
|
Glusco
|
29,95
|
0,30
|
30,95
|
0,30
|
31,95
|
0,30
|
28,45
|
0,30
|
Надежда
|
27,94
|
0,15
|
28,48
|
0,20
|
29,08
|
0,40
|
26,99
|
0,20
|
Овис
|
29,82
|
0,96
|
30,36
|
0,96
|
31,86
|
0,48
|
26,88
|
1,44
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Маркет
|
27,72
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
x
|
x
|
25,91
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,45
|
0,50
|
27,95
|
0,50
|
28,30
|
0,50
|
26,35
|
0,40
|
Укрнафта
|
28,50
|
1,00
|
29,00
|
1,00
|
29,50
|
1,00
|
27,00
|
1,00
|
Народна
|
28,53
|
1,00
|
29,03
|
1,00
|
29,55
|
1,00
|
27,03
|
1,00
|
Mango
|
27,89
|
0,47
|
30,39
|
0,50
|
31,39
|
0,50
|
27,64
|
0,50
|
Jazz Oil
|
26,79
|
0,30
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,37
|
0,51
|
30,11
|
0,51
|
31,28
|
0,47
|
27,92
|
0,49
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