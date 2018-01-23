Цены на нефть растут 23 января на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $69,22 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на ожиданиях, что еженедельный отчет министерства энергетики США укажет на очередное снижение запасов этого топлива в Штатах.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 EET подорожали на $0,19 (0,28%) - до 69,22 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март к указанному времени выросли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,16 (0,25%) - до 63,73 доллара за баррель.

Инвесторы ждут публикации данных о запасах топлива США. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные, собираемые на добровольной основе, в ночь на среду, тогда как официальный отчет Минэнерго выйдет в 17:30 EET в среду.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, нефтяные резервы сократились по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей. Эксперты, принявшие участие в опросе S&P Platts, ожидают менее существенного сокращения запасов - на 1,6 млн баррелей.

За предыдущую неделю, завершившуюся 12 января, нефтяные резервы в Штатах упали на 6,9 млн баррелей.

"Мы ждем данных о запасах, - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Если цена Brent превысит $70 за баррель, рост затем может продолжиться".

В числе основных позитивных факторов для рынка эксперт выделяет повышение прогноза роста мирового ВВП в 2018 году от аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), а также заявления представителей Саудовской Аравии и России о готовности сотрудничать и после 2018 года.

Между тем многие эксперты отмечают, что если цены вырастут слишком сильно, это может подстегнуть рост нефтедобычи в США и замедлить ребалансировку рынка. На позапрошлой неделе объем добычи в Штатах вырос до 9,75 млн баррелей в сутки и вплотную приблизился к историческому максимуму.