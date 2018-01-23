Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть растут 23 января на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $69,22 за баррель
14:16 23.01.2018 |
Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на ожиданиях, что еженедельный отчет министерства энергетики США укажет на очередное снижение запасов этого топлива в Штатах.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 EET подорожали на $0,19 (0,28%) - до 69,22 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март к указанному времени выросли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,16 (0,25%) - до 63,73 доллара за баррель.
Инвесторы ждут публикации данных о запасах топлива США. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные, собираемые на добровольной основе, в ночь на среду, тогда как официальный отчет Минэнерго выйдет в 17:30 EET в среду.
По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, нефтяные резервы сократились по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей. Эксперты, принявшие участие в опросе S&P Platts, ожидают менее существенного сокращения запасов - на 1,6 млн баррелей.
За предыдущую неделю, завершившуюся 12 января, нефтяные резервы в Штатах упали на 6,9 млн баррелей.
"Мы ждем данных о запасах, - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Если цена Brent превысит $70 за баррель, рост затем может продолжиться".
В числе основных позитивных факторов для рынка эксперт выделяет повышение прогноза роста мирового ВВП в 2018 году от аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), а также заявления представителей Саудовской Аравии и России о готовности сотрудничать и после 2018 года.
Между тем многие эксперты отмечают, что если цены вырастут слишком сильно, это может подстегнуть рост нефтедобычи в США и замедлить ребалансировку рынка. На позапрошлой неделе объем добычи в Штатах вырос до 9,75 млн баррелей в сутки и вплотную приблизился к историческому максимуму.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны правых: С чем пойдут на выборы Билецкий и Тягнибок
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат
|Минюст привлечет иностранных адвокатов для взыскания с Газпрома 170 миллиардов
|Количество новостроек в Киеве в 2017г выросло на 27% - эксперты
|Вакантность складов в Киеве и регионе за год снизилась до 8% - NAI Ukraine
|Цены на нефть растут 23 января на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $69,22 за баррель
|Автогаз подорожал 23 января на 1-24 коп
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного