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Сеть ОККО 22 января повысила цены на бензин и дизтопливо на 50 коп
12:33 22.01.2018 |
С 19 по 22 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 10-56 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, дизельное топливо - до 29,99 грн/л.
Сеть SOCAR повысила цены на 40 коп./л: А-92 подорожал до 31,39 грн/л, А-95 - до 32,39 грн/л, А-95 + - до 33,39 грн/л, а дизтопливо - до 29,89 грн/л.
В сети автозаправочных станций ZOG цены выросли на 30 коп./л: А-92 подорожал до 27,80 грн/л, А-95 - до 28,30 грн/л, А-95 + - до 28,80 грн/л, а дизтопливо - до 26,30 грн/л.
Сеть Luxwen также подняла цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,59 грн/л, А-95 - до 30,59 грн/л, а дизтопливо - до 28,59 грн/л.
«БРСМ-Нафта», KLO, «Укргаздобыча», «Маркет» и «Татнефть-АЗС-Украина» подняли цены на отдельные виды топлив на 10-56 коп./л.
Дизтопливо на заправках Shell подешевело на 1 коп./л - до 28,77 грн/л.
В «А-95» отметили, что 22 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 7 коп./л - до 28,85 грн/л, 29,60 грн/л и 27,43 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 8 коп./л - до 30,81 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 22 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,03 грн/л, А-95 - на 5,02 грн/л, А95+ - на 5,11 грн/л, а ДТ прибавило 5,53 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/19 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
22 янв.
|
+/-
|
22 янв.
|
+/-
|
22 янв.
|
+/-
|
22 янв.
|
+/-
|
AMIC
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
29,90
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
33,32
|
0,00
|
28,77
|
-0,01
|
SOCAR
|
31,39
|
0,40
|
32,39
|
0,40
|
33,39
|
0,40
|
29,89
|
0,40
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
0,00
|
30,66
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
26,12
|
0,13
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,10
|
31,99
|
0,30
|
27,99
|
0,00
|
Marshal
|
27,30
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
x
|
x
|
25,80
|
0,00
|
Glusco
|
29,65
|
0,00
|
30,65
|
0,00
|
31,65
|
0,00
|
28,15
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,20
|
28,00
|
0,20
|
x
|
x
|
26,00
|
0,20
|
Luxwen
|
29,59
|
0,30
|
30,59
|
0,30
|
x
|
x
|
28,59
|
0,30
|
ОККО
|
31,49
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
33,49
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
Маркет
|
27,72
|
0,45
|
28,28
|
0,56
|
x
|
x
|
25,91
|
0,39
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,84
|
0,18
|
28,38
|
0,18
|
29,22
|
0,18
|
26,22
|
0,18
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,80
|
0,30
|
28,30
|
0,30
|
28,80
|
0,30
|
26,30
|
0,30
|
Mango
|
27,42
|
0,00
|
29,89
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
27,14
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,49
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
28,85
|
0,07
|
29,60
|
0,07
|
30,81
|
0,08
|
27,43
|
0,07
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