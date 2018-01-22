Сеть ОККО 22 января повысила цены на бензин и дизтопливо на 50 коп

С 19 по 22 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 10-56 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, дизельное топливо - до 29,99 грн/л.

Сеть SOCAR повысила цены на 40 коп./л: А-92 подорожал до 31,39 грн/л, А-95 - до 32,39 грн/л, А-95 + - до 33,39 грн/л, а дизтопливо - до 29,89 грн/л.

В сети автозаправочных станций ZOG цены выросли на 30 коп./л: А-92 подорожал до 27,80 грн/л, А-95 - до 28,30 грн/л, А-95 + - до 28,80 грн/л, а дизтопливо - до 26,30 грн/л.

Сеть Luxwen также подняла цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,59 грн/л, А-95 - до 30,59 грн/л, а дизтопливо - до 28,59 грн/л.

«БРСМ-Нафта», KLO, «Укргаздобыча», «Маркет» и «Татнефть-АЗС-Украина» подняли цены на отдельные виды топлив на 10-56 коп./л.

Дизтопливо на заправках Shell подешевело на 1 коп./л - до 28,77 грн/л.

В «А-95» отметили, что 22 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 7 коп./л - до 28,85 грн/л, 29,60 грн/л и 27,43 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 8 коп./л - до 30,81 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 22 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,03 грн/л, А-95 - на 5,02 грн/л, А95+ - на 5,11 грн/л, а ДТ прибавило 5,53 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/19 января 2018 г., грн/л: