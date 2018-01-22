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Standard & Poor's повысил прогноз цен на нефть в этом году
11:02 22.01.2018 |
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогнозные цены нефти в 2018 году. Об этом S&P сообщает на официальном сайте.
Ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель, тогда как ранний прогноз был $55 за баррель. Прогноз для WTI повысили до $55 с $50 за баррель.
При этом объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года, прогнозирует S&P.
Прогноз на 2019-2020 годы остался без изменений - $55 за баррель.
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