Standard & Poor's повысил прогноз цен на нефть в этом году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогнозные цены нефти в 2018 году. Об этом S&P сообщает на официальном сайте.

Ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель, тогда как ранний прогноз был $55 за баррель. Прогноз для WTI повысили до $55 с $50 за баррель.

При этом объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года, прогнозирует S&P.

Прогноз на 2019-2020 годы остался без изменений - $55 за баррель.