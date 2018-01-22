Цены на нефть перешли к слабому снижению 22 января, Brent торгуется на уровне $68,53 за баррель

Цены на нефть, демонстрировавшие уверенный подъем в понедельник, перешли к слабому снижению.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 кв опустилась на $0,08 (0,12%) - до 68,53 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до 63,35 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали итоги заседания министерского мониторингового заседания ОПЕК+, прошедшего в воскресенье, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и министра энергетики РФ Александра Новака.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье провел первое в этом году заседание в Маскате, столице Омана. Рост цен на нефть в конце 2017 года до уровней, близких к $70 за баррель, вдохновил участников сделки ОПЕК+, но пока они осторожно оценивают перспективы ребалансировки рынка.

Участники соглашения об ограничении добычи не исключали, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость.

При этом министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен новый тип соглашения.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Х.аль-Фалих заявил в воскресенье, что ограничение добычи нефти должно сохраняться до конца 2018 года, поскольку цель ребалансировки рынка может быть достигнута лишь в следующем году.

Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что "текущая ситуация на рынке ещё не до конца говорит о достижении цели по ребалансировке рынка, поэтому мы будем продолжать совместную работу".

Российский министр отметил, что странам ОПЕК+ нельзя расслабляться, несмотря на успех сделки, и нужно довести ребалансировку рынка нефти до конца.

"Заявления ОПЕК и России о намерении продолжать сотрудничество в плане контроля поставок и после завершения текущего соглашения поддержали рынок", - отметила Ребекка О'Кииф, отвечающая за инвестиции в Interactiv Investor.

"Однако ОПЕК и России - это лишь одна сторона истории, в то время как другая сторона - производители в США, Канаде и Бразилии, вероятно, будут наращивать добычу в условиях повышения цен на нефть, - цитирует эксперта MarketWatch. - При нынешней рыночной динамике вероятность увеличения поставок является крупнейшим понижательным риском для цен на нефть".