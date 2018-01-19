Цены на бензин и дизтопливо выросли 19 января на 10-40 коп

С 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети Glusco все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,65 грн/л, А-95+ - до 31,65 грн/л, дизельное топливо - до 28,15 грн/л.

Сеть Luxwen повысила цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,29 грн/л, А-95 - до 30,29грн/л, а дизтопливо - до 28,29 грн/л.

«Народна» подняла цены на топливо А-92, А-95 и ДТ на 13 коп./л - до 27,53 грн/л, 28,03 грн/л и 26,03 грн/л, соответственно. А-95+ в сети подорожал на 15 коп./л - до 28,55 грн/л.

Стоимость топлива на заправках «Катрал» выросла на 10 коп./л: А-92 - до 27,69 грн/л, А-95 - до 28,67 грн/л, А-95+ - до 28,69 грн/л, дизельное топливо - до 26,17 грн/л.

В «А-95» отметили, что 19 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 1 коп./л - до 28,79 грн/л, 29,53 грн/л и 27,36 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л - и 30,73 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 19 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,96 грн/л, А-95 - на 4,95 грн/л, А95+ - на 5,03 грн/л, а ДТ прибавило 5,46 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/18 января 2018 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л 19 янв. +/- 19 янв. +/- 19 янв. +/- 19 янв. +/- AMIC 29,79 0,00 30,79 0,00 31,79 0,00 28,49 0,00 Катрал 27,69 0,10 28,67 0,10 28,69 0,10 26,17 0,10 SOCAR 30,99 0,00 31,99 0,00 32,99 0,00 29,49 0,00 SUN OIL 27,90 0,00 28,90 0,00 29,90 0,00 27,40 0,00 UPG 28,30 0,00 29,30 0,00 32,10 0,00 26,40 0,00 WOG 31,45 0,00 32,45 0,00 33,45 0,00 29,95 0,00 Автотранс 27,78 0,00 28,29 0,00 30,49 0,00 26,78 0,00 Параллель 29,66 0,00 30,66 0,00 31,46 0,00 28,16 0,00 Авиас 27,45 0,00 27,95 0,00 28,45 0,00 26,00 0,00 БРСМ-Нафта 27,32 0,00 27,82 0,00 28,82 0,00 25,99 0,16 KLO 28,99 0,00 29,89 0,00 31,69 0,10 27,99 0,00 Marshal 27,30 0,00 27,80 0,00 x x 25,80 0,00 Glusco 29,65 0,40 30,65 0,40 31,65 0,40 28,15 0,40 Надежда 27,79 0,00 28,28 0,00 28,68 0,00 26,79 0,00 Овис 28,86 0,00 29,40 0,00 31,38 0,00 25,44 0,00 ОККО 30,99 0,00 31,99 0,00 32,99 0,00 29,49 0,00 Luxwen 29,29 0,30 30,29 0,30 x x 28,29 0,30 Татнефть-АЗС-Украина 27,66 0,00 28,20 0,00 29,04 0,00 26,04 0,00 Укрнафта 27,50 0,00 28,00 0,00 28,50 0,00 26,00 0,00 Народна 27,53 0,13 28,03 0,13 28,55 0,15 26,03 0,13 Mango 27,42 0,00 29,89 0,00 30,89 0,00 27,14 0,00 Jazz Oil 26,49 0,00 27,39 0,00 x x 25,59 0,00 Средняя цена в Украине: 28,79 0,01 29,53 0,01 30,73 0,02 27,36 0,01



