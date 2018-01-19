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Цены на бензин и дизтопливо выросли 19 января на 10-40 коп
11:41 19.01.2018 |
С 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети Glusco все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,65 грн/л, А-95+ - до 31,65 грн/л, дизельное топливо - до 28,15 грн/л.
Сеть Luxwen повысила цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,29 грн/л, А-95 - до 30,29грн/л, а дизтопливо - до 28,29 грн/л.
«Народна» подняла цены на топливо А-92, А-95 и ДТ на 13 коп./л - до 27,53 грн/л, 28,03 грн/л и 26,03 грн/л, соответственно. А-95+ в сети подорожал на 15 коп./л - до 28,55 грн/л.
Стоимость топлива на заправках «Катрал» выросла на 10 коп./л: А-92 - до 27,69 грн/л, А-95 - до 28,67 грн/л, А-95+ - до 28,69 грн/л, дизельное топливо - до 26,17 грн/л.
В «А-95» отметили, что 19 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 1 коп./л - до 28,79 грн/л, 29,53 грн/л и 27,36 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л - и 30,73 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 19 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,96 грн/л, А-95 - на 4,95 грн/л, А95+ - на 5,03 грн/л, а ДТ прибавило 5,46 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/18 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
19 янв.
|
+/-
|
19 янв.
|
+/-
|
19 янв.
|
+/-
|
19 янв.
|
+/-
|
AMIC
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Катрал
|
27,69
|
0,10
|
28,67
|
0,10
|
28,69
|
0,10
|
26,17
|
0,10
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
0,00
|
30,66
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
25,99
|
0,16
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,89
|
0,00
|
31,69
|
0,10
|
27,99
|
0,00
|
Marshal
|
27,30
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
x
|
x
|
25,80
|
0,00
|
Glusco
|
29,65
|
0,40
|
30,65
|
0,40
|
31,65
|
0,40
|
28,15
|
0,40
|
Надежда
|
27,79
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Овис
|
28,86
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,38
|
0,00
|
25,44
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Luxwen
|
29,29
|
0,30
|
30,29
|
0,30
|
x
|
x
|
28,29
|
0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,66
|
0,00
|
28,20
|
0,00
|
29,04
|
0,00
|
26,04
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Народна
|
27,53
|
0,13
|
28,03
|
0,13
|
28,55
|
0,15
|
26,03
|
0,13
|
Mango
|
27,42
|
0,00
|
29,89
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
27,14
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,49
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,59
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,79
|
0,01
|
29,53
|
0,01
|
30,73
|
0,02
|
27,36
|
0,01
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