Розничные цены на СУГ еще подросли 18 января

С 17 на 18 января стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС выросла на 2-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 30 коп./л и 20 коп./л - до 13,29 грн/л и 13,75 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Надежда» и SOCAR. На 5 коп./л цена СУГ выросла на станциях сети AMIC.

Такие сети, как SUN OIL, «Овис», «Параллель», KLO, «Татнефть-Украина» и «Автопорт» повысили цену продукта на 2-24 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 18 января составляет 13,05 грн/л (+2 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 18 января 2018 г., грн/л: