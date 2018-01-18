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Розничные цены на СУГ еще подросли 18 января
12:35 18.01.2018 |
С 17 на 18 января стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС выросла на 2-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 30 коп./л и 20 коп./л - до 13,29 грн/л и 13,75 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Надежда» и SOCAR. На 5 коп./л цена СУГ выросла на станциях сети AMIC.
Такие сети, как SUN OIL, «Овис», «Параллель», KLO, «Татнефть-Украина» и «Автопорт» повысили цену продукта на 2-24 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 18 января составляет 13,05 грн/л (+2 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,98
|
0,05
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
SOCAR
|
13,75
|
0,20
|
SUN OIL
|
13,02
|
0,02
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
WOG
|
13,62
|
0,00
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
0,07
|
Авиас
|
12,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,00
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,10
|
Marshal
|
12,75
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,29
|
0,30
|
Овис
|
12,84
|
0,24
|
ОККО
|
13,68
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,45
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,87
|
0,18
|
Укрнафта
|
12,43
|
0,00
|
Автопорт
|
13,70
|
0,15
|
Mango
|
12,52
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,09
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,05
|
0,02
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