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Информация об агентстве
WOG повысил цены на бензин и дизтопливо 18 января на 50 коп
12:12 18.01.2018 |
С 17 по 18 января розничные цены на бензины и дизтопливо в сети автозаправочных станций WOG выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л, дизельное топливо - до 29,95 грн/л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензин на 30 коп./л: А-92 подорожал до 27,32 грн/л, А-95 - до 27,82 грн/л, А-95+ - до 28,82 грн/л, а дизтопливо - до 25,83 грн/л (+13 коп./л). На 1 грн./л подорожали все виды топлива в сети «Автопорт».
Кроме того, на 10-50 коп./л цены подняли KLO, Marshal, «Надежда», «Катрал», «Азовнефтепродукт» и «Татнефть-Украина».
В «А-95» отметили, что 18 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и А-95+ выросла на 9 коп./л - до 28,78 грн/л, 29,52 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно. ДТ прибавило также 9 коп./л (27,36 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 18 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,95 грн/л, А-95 - на 4,94 грн/л, А95+ - на 5,01 грн/л, а ДТ прибавило 5,45 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
25,95
|
0,25
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,50
|
32,45
|
0,50
|
33,45
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
0,00
|
30,66
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,30
|
27,82
|
0,30
|
28,82
|
0,30
|
25,83
|
0,13
|
KLO
|
28,99
|
0,20
|
29,89
|
0,20
|
31,59
|
0,00
|
27,99
|
0,20
|
Marshal
|
27,30
|
0,30
|
27,80
|
0,30
|
x
|
x
|
25,80
|
0,30
|
Glusco
|
29,25
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
Надежда
|
27,79
|
0,00
|
28,28
|
0,10
|
28,68
|
0,00
|
26,79
|
0,10
|
Овис
|
28,86
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,38
|
0,00
|
25,44
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,50
|
28,50
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,66
|
0,42
|
28,20
|
0,42
|
29,04
|
0,42
|
26,04
|
0,15
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Автопорт
|
30,20
|
1,00
|
31,20
|
1,00
|
31,50
|
1,00
|
29,00
|
1,00
|
Mango
|
27,42
|
0,00
|
29,89
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
27,14
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,49
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,59
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,78
|
0,09
|
29,52
|
0,09
|
30,71
|
0,09
|
27,36
|
0,09
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