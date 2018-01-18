WOG повысил цены на бензин и дизтопливо 18 января на 50 коп

С 17 по 18 января розничные цены на бензины и дизтопливо в сети автозаправочных станций WOG выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л, дизельное топливо - до 29,95 грн/л.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензин на 30 коп./л: А-92 подорожал до 27,32 грн/л, А-95 - до 27,82 грн/л, А-95+ - до 28,82 грн/л, а дизтопливо - до 25,83 грн/л (+13 коп./л). На 1 грн./л подорожали все виды топлива в сети «Автопорт».

Кроме того, на 10-50 коп./л цены подняли KLO, Marshal, «Надежда», «Катрал», «Азовнефтепродукт» и «Татнефть-Украина».

В «А-95» отметили, что 18 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и А-95+ выросла на 9 коп./л - до 28,78 грн/л, 29,52 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно. ДТ прибавило также 9 коп./л (27,36 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 18 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,95 грн/л, А-95 - на 4,94 грн/л, А95+ - на 5,01 грн/л, а ДТ прибавило 5,45 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 января 2018 г., грн/л: