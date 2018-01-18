Финансовые новости
- |
- 18.01.18
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дорожает 18 января на данных API о снижении запасов в США и сообщениях из Нигерии
07:57 18.01.2018 |
Мировые цены на нефть растут в четверг утром, реагируя на данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, а также сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.21 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% - до 69,48 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34%, до 64,19 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.
"Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в четверг. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 0,84%, или на 3,5 миллиона баррелей, до 415,96 миллиона баррелей.
Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о своем плане цикла атак, который "будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киборги или друг Семенченко. Кому власть отдаст Госслужбу ветеранов
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон по Донбассу, который признает РФ государством-агрессором
|Макрон зол. Париж разучился понимать русских
|Якщо завтра запрацює податок на виведений капітал: про наслідки
|Фурии и Валькирии. Сколько безпилотных эскадрилий создала Украина для Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены на СУГ еще подросли 18 января
|Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ - Гройсман
|WOG повысил цены на бензин и дизтопливо 18 января на 50 коп
|Якщо завтра запрацює податок на виведений капітал: про наслідки
|Золото дешевеет 18 января на фоне восстановления доллара после падения до трехлетнего минимума
|СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы
|Нефть дорожает 18 января на данных API о снижении запасов в США и сообщениях из Нигерии
Это интересно
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel