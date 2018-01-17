Средняя цена автогаза 17 января превысила 13 грн

С 16 на 17 января стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС выросла на 3-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 20 коп./л и 18 коп./л - до 13,10 грн/л и 13,00 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Род-Ник» и «БРСМ-Нафта». На 10-15 коп./л цена СУГ выросла на станциях группы «Приват».

Такие сети, как AMIC, Shell, WOG, «Параллель», Marshal, «Нефтек», Luxwen и Jazz Oil повысили цену продукта на 3-17 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 17 января составляет 13,03 грн/л (+5 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 17 января 2018 г., грн/л