ДТ и бензины в розничных сетях подорожали 17 января на 10-50 коп

С 16 по 17 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть AMIC повысила цены на бензин и дизельное топливо на 20-30 коп./л. В частности, бензин марки А-92 подорожал до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, а дизтопливо - до 28,49 грн/л. На 15 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR, Marshal и U.GO («Укргаздобыча»).

Кроме того, на 10-50 коп./л цены подняли KLO, «Автотранс», «Катрал», «Нефтек», Luxwen и Jazz Oil.

В «А-95» отметили, что 17 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95+ выросла на 3 коп./л - до 28,69 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно, А-95 подорожал на 2 коп./л - до 29,43 грн/л, ДТ прибавило также 2 коп./л (27,27 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 17 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,86 грн/л, А-95 - на 4,85 грн/л, А95+ - на 4,92 грн/л, а ДТ прибавило 5,36 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 января 2018 г., грн/л: