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ДТ и бензины в розничных сетях подорожали 17 января на 10-50 коп
11:51 17.01.2018 |
С 16 по 17 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть AMIC повысила цены на бензин и дизельное топливо на 20-30 коп./л. В частности, бензин марки А-92 подорожал до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, а дизтопливо - до 28,49 грн/л. На 15 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR, Marshal и U.GO («Укргаздобыча»).
Кроме того, на 10-50 коп./л цены подняли KLO, «Автотранс», «Катрал», «Нефтек», Luxwen и Jazz Oil.
В «А-95» отметили, что 17 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95+ выросла на 3 коп./л - до 28,69 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно, А-95 подорожал на 2 коп./л - до 29,43 грн/л, ДТ прибавило также 2 коп./л (27,27 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 17 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,86 грн/л, А-95 - на 4,85 грн/л, А95+ - на 4,92 грн/л, а ДТ прибавило 5,36 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,79
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
31,79
|
0,30
|
28,49
|
0,20
|
Shell
|
29,92
|
0,00
|
30,96
|
0,00
|
33,33
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,15
|
31,99
|
0,15
|
32,99
|
0,15
|
29,49
|
0,15
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,10
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
0,00
|
30,66
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,02
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
28,52
|
0,00
|
25,70
|
0,08
|
KLO
|
28,79
|
0,10
|
29,69
|
0,10
|
31,59
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Marshal
|
27,00
|
0,30
|
27,50
|
0,30
|
x
|
x
|
25,50
|
0,30
|
Glusco
|
29,25
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
Надежда
|
27,79
|
0,00
|
28,18
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
Катрал
|
27,49
|
0,10
|
28,47
|
0,10
|
28,49
|
0,10
|
25,97
|
0,10
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Нефтек
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,99
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
27,30
|
0,30
|
27,80
|
0,30
|
x
|
x
|
25,80
|
0,30
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Luxwen
|
28,99
|
0,20
|
29,99
|
0,20
|
x
|
x
|
27,99
|
0,20
|
Jazz Oil
|
26,49
|
0,50
|
27,39
|
0,40
|
x
|
x
|
25,59
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
28,69
|
0,03
|
29,43
|
0,02
|
30,62
|
0,03
|
27,27
|
0,02
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