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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на нефть продолжают опускаться 17 января, Brent подешевела до $68,74 за баррель

 

Цены на нефть продолжают опускаться после существенного снижения по итогам предыдущей сессии, которое эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли на фоне значительного подъема рынка за предыдущие дни.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:35 EET опустилась на $0,41 (0,59%) - до 68,74 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,3 (0,47%) - до 63,43 доллара за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 0,9%.

Цены фьючерсов на нефть "завышены, и откат рынка, или, по крайней мере, некоторая консолидация, не удивительны", отмечается в обзоре Sevens Report.

Внимание рынка направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую неделю.

Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти в США по итогам прошлой недели уменьшились на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Трейдеры сфокусированы на показателях добычи нефти в США, которая, согласно предыдущему отчету, существенно снизилась, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе Минэнерго сообщило о сокращении нефтедобычи в стране на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Трейдеры намерены оценить "было ли снижение производства обусловлено началом календарного года, или это реальное сокращение", отмечают в Sevens Reports.

Нефтяной рынок подает сигналы о том, что "добыча не будет расти, несмотря на снижение запасов", говорит главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Приверженность стран ОПЕК сокращению добычи "сильна, как никогда", отмечает он.

По словам министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди, страны ОПЕК+ в декабре выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 125%. По итогам предыдущего месяца этот показатель, по данным ОПЕК, составлял 122%.

"Несмотря на фиксацию прибылей на нефтяном рынке, которую мы наблюдали во вторник, "медведям" приходится признать свое поражение", - говорит Ф.Флинн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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