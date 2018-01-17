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Информация об агентстве
СУГ в розничных сетях подорожал 16 января на 1-30 коп./л
14:00 16.01.2018 |
С 15 на 16 января стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС выросла на 1-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 30 коп./л и 24 коп./л - до 13,28 грн/л и 13,59 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Автотранс» и WOG. На 8 коп./л - до 13,55 грн/л - цена СУГ выросла на станциях SOCAR.
Такие сети, как AMIC, Shell, SUN OIL, UPG, «Авиас» и Marshal повысили цену продукта на 1-20 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 16 января составляет 12,98 грн/л (+7 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 16 января 2018 г., грн/л
|
Оператор
|
Автогаз
|
16 янв.
|
Изм.
|
AMIC
|
12,87
|
0,01
|
Shell
|
12,91
|
0,03
|
SOCAR
|
13,55
|
0,08
|
SUN OIL
|
13,00
|
0,08
|
UPG
|
13,15
|
0,20
|
WOG
|
13,59
|
0,24
|
Автотранс
|
13,28
|
0,30
|
Параллель
|
13,22
|
0,00
|
Авиас
|
12,30
|
0,01
|
БРСМ-Нафта
|
12,83
|
0,00
|
KLO
|
13,49
|
0,00
|
Marshal
|
12,60
|
0,05
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
0,00
|
Овис
|
12,60
|
0,00
|
ОККО
|
13,68
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,29
|
0,00
|
ZOG
|
13,09
|
0,00
|
Mango
|
12,50
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,98
|
0,07
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