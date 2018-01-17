СУГ в розничных сетях подорожал 16 января на 1-30 коп./л

С 15 на 16 января стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС выросла на 1-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 30 коп./л и 24 коп./л - до 13,28 грн/л и 13,59 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Автотранс» и WOG. На 8 коп./л - до 13,55 грн/л - цена СУГ выросла на станциях SOCAR.

Такие сети, как AMIC, Shell, SUN OIL, UPG, «Авиас» и Marshal повысили цену продукта на 1-20 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 16 января составляет 12,98 грн/л (+7 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 16 января 2018 г., грн/л