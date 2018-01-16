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Информация об агентстве
Цены на бензины и ДТ 16 января продолжили рост
12:22 16.01.2018 |
С 15 по 16 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть SUN OIL повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизтопливо - до 27,40 грн/л. На 45 коп./л подорожали все виды топлива в сети Glusco, на 32 коп./л топливо подорожало в сети AMIC.
Кроме того, на 10-51 грн/л цены подняли KLO, Marshal, «Надежда» и «Татнефть- Украина».
В «А-95» отметили, что 16 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 7 коп./л - до 28,66 грн/л и 29,41 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 8 коп./л - до 30,59 грн/л, а ДТ прибавило 7 коп./л (27,25 грн/л).
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 16 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,83 грн/л, А-95 - на 4,83 грн/л, А95+ - на 4,89 грн/л, а ДТ прибавило 5,34 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 января 2018 г., грн/л
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
16 янв.
|
Изм.
|
16 янв.
|
Изм.
|
16 янв.
|
Изм.
|
16 янв.
|
Изм.
|
AMIC
|
29,49
|
0,32
|
30,49
|
0,32
|
31,49
|
0,30
|
28,29
|
0,33
|
Shell
|
29,92
|
0,00
|
30,96
|
0,00
|
33,33
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
SOCAR
|
30,84
|
0,00
|
31,84
|
0,00
|
32,84
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
SUN OIL
|
27,90
|
1,00
|
28,90
|
1,00
|
29,90
|
1,00
|
27,40
|
1,00
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
32,10
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
27,68
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,66
|
0,00
|
30,66
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,02
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
28,52
|
0,00
|
25,63
|
0,00
|
KLO
|
28,69
|
0,10
|
29,59
|
0,10
|
31,59
|
0,00
|
27,79
|
0,10
|
Marshal
|
26,70
|
0,20
|
27,20
|
0,20
|
Х
|
Х
|
25,20
|
0,20
|
Glusco
|
29,25
|
0,45
|
30,25
|
0,45
|
31,25
|
0,45
|
27,75
|
0,45
|
Надежда
|
27,79
|
0,50
|
28,18
|
0,30
|
28,68
|
0,20
|
26,69
|
0,30
|
Овис
|
28,86
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
31,38
|
0,00
|
25,44
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Маркет
|
27,27
|
0,00
|
27,72
|
0,00
|
Х
|Х
|
25,52
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,24
|
0,24
|
27,78
|
0,24
|
28,62
|
0,24
|
25,89
|
0,51
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
27,42
|
0,00
|
29,89
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
27,14
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Х
|
Х
|
25,39
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,66
|
0,07
|
29,41
|
0,07
|
30,59
|
0,08
|
27,25
|
0,07
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