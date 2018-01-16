Цены на бензины и ДТ 16 января продолжили рост

С 15 по 16 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть SUN OIL повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизтопливо - до 27,40 грн/л. На 45 коп./л подорожали все виды топлива в сети Glusco, на 32 коп./л топливо подорожало в сети AMIC.

Кроме того, на 10-51 грн/л цены подняли KLO, Marshal, «Надежда» и «Татнефть- Украина».

В «А-95» отметили, что 16 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 7 коп./л - до 28,66 грн/л и 29,41 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 8 коп./л - до 30,59 грн/л, а ДТ прибавило 7 коп./л (27,25 грн/л).

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 16 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,83 грн/л, А-95 - на 4,83 грн/л, А95+ - на 4,89 грн/л, а ДТ прибавило 5,34 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 января 2018 г., грн/л