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Нефть торгуется разнонаправленно 16 января, оставаясь около трехлетних максимумов
08:01 16.01.2018 |
Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.24 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 69,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до 64,5 доллара за баррель.
Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. "Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на "черное золото" на 13% с начала декабря 2017 года", - пишет агентство Рейтер.
В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит 64 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 56 долларов. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся ранее 52 долларов.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили его еще на девять месяцев - до конца 2018 года.
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