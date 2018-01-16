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С 12 по 15 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли в большинстве украинских сетей АЗС
12:22 15.01.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 27,45 грн/л, А-95 - до 27,95 грн/л, А-95+ - до 28,45 грн/л, а дизтопливо - до 26,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 27,50 грн/л, А-95 - до 28,00 грн/л, А-95+ - до 28,50 грн/л, дизтопливо - до 26,00 грн/л.
На 96 коп./л подорожали все виды топлива в сети «Овис», на 85 коп./л топливо подорожало в сети UPG.
Кроме того, на 0,20-1,4 грн/л цены подняли AMIC, Shell, SOCAR, «Автотранс», «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, ОККО, «Татнефть- Украина», ZOG и Jazz Oil.
В «А-95» отметили, что 15 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 59 коп./л - до 28,59 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 52 коп./л - до 30,51 грн/л, а ДТ прибавило 58 коп./л (27,17 грн/л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/12 января 2018 г., грн/л
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
15 янв.
|
Изм.
|
15 янв.
|
Изм.
|
15 янв.
|
Изм.
|
15 янв.
|
Изм.
|
AMIC
|
29,17
|
0,20
|
30,17
|
0,20
|
31,19
|
0,25
|
27,97
|
0,00
|
Shell
|
29,93
|
0,20
|
30,98
|
0,20
|
33,35
|
0,20
|
28,86
|
0,50
|
SOCAR
|
30,84
|
0,35
|
31,84
|
0,35
|
32,84
|
0,35
|
29,34
|
0,35
|
SUN OIL
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
UPG
|
28,30
|
0,85
|
29,30
|
0,85
|
32,10
|
0,85
|
26,40
|
1,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
27,68
|
0,30
|
28,29
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
26,78
|
0,50
|
Параллель
|
29,66
|
0,50
|
30,66
|
0,50
|
31,46
|
0,50
|
28,16
|
0,50
|
Авиас
|
27,45
|
1,00
|
27,95
|
1,00
|
28,45
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,02
|
0,51
|
27,52
|
0,51
|
28,52
|
0,51
|
25,63
|
0,48
|
KLO
|
28,59
|
0,20
|
29,49
|
0,30
|
31,59
|
0,50
|
27,69
|
0,10
|
Marshal
|
26,50
|
0,20
|
27,00
|
0,10
|
Х
|
Х
|
25,00
|
0,30
|
Glusco
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Надежда
|
27,29
|
0,00
|
27,88
|
0,00
|
28,48
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
Овис
|
28,86
|
0,96
|
29,40
|
0,96
|
31,38
|
0,96
|
25,44
|
0,48
|
ОККО
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Маркет
|
27,27
|
0,96
|
27,72
|
0,87
|
Х
|Х
|
25,52
|
0,71
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,00
|
0,21
|
27,54
|
0,21
|
28,38
|
0,21
|
25,38
|
0,12
|
Укрнафта
|
27,50
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
28,50
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
ZOG
|
27,50
|
0,30
|
28,00
|
0,30
|
28,50
|
0,30
|
26,00
|
0,30
|
Mango
|
27,42
|
0,93
|
29,89
|
0,90
|
30,89
|
0,90
|
27,14
|
0,90
|
Jazz Oil
|
25,99
|
0,40
|
26,99
|
1,00
|
Х
|Х
|
25,39
|
1,40
|
Средняя цена в Украине:
|
28,59
|
0,59
|
29,34
|
0,59
|
30,51
|
0,52
|
27,17
|
0,58
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