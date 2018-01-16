С 12 по 15 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли в большинстве украинских сетей АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 27,45 грн/л, А-95 - до 27,95 грн/л, А-95+ - до 28,45 грн/л, а дизтопливо - до 26,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 27,50 грн/л, А-95 - до 28,00 грн/л, А-95+ - до 28,50 грн/л, дизтопливо - до 26,00 грн/л.

На 96 коп./л подорожали все виды топлива в сети «Овис», на 85 коп./л топливо подорожало в сети UPG.

Кроме того, на 0,20-1,4 грн/л цены подняли AMIC, Shell, SOCAR, «Автотранс», «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, ОККО, «Татнефть- Украина», ZOG и Jazz Oil.

В «А-95» отметили, что 15 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 59 коп./л - до 28,59 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 52 коп./л - до 30,51 грн/л, а ДТ прибавило 58 коп./л (27,17 грн/л).

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/12 января 2018 г., грн/л