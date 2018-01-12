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За неделю дизтопливо в опте подорожало на 570 грн
17:16 12.01.2018 |
С 9 по 12 января железнодорожные партии дизельного топлива подорожали в среднем на 570 грн/т - до 28 530 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина» и «Паралллель». Минимальная цена предложения составила 28 350 грн/т, максимальная - 28 700 грн/т.
«Глуско Украина» также продавала российское ДТ в Черниговской области по 28 600 грн/т. С белорусским ресурсом по 28 500-30 200 грн/т на рынок вышли «Бизнес Солюшенс», «Альянс Ойл Украина», «БНХ-Украина» и ОККО. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугский ресурс в Кагамлыке по 28 800-29 800 грн/т. «Укртатнафта» реализовывала арктическое ДТ собственного производства по 29 000 грн/т. Гранд Петрол торговал литовским ресурсом в Киевской области по 30 800 грн/т.
За вторую неделю января железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем выросли в цене на 1 080 грн/т - до 34 630 грн/т.
12 января кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагала «Укртатнафта» по 34 200 грн/т. Литовским А-95 торговали ОККО и «Гранд Петрол» по 35 700-35 800 грн/т, а белорусским продуктом - «Бизнес Солюшенс» по 35 050 грн/т.
Со вторника по пятницу средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 увеличилась на 650 грн/т - до 33 550 грн/т.
«Укртатнафта» 12 января предлагала кременчугскую «двойку» в Кагамлыке по 33 600 грн/т. «Бизнес Солюшенс», ЗГНК и ОККО продавали белорусский А-92 по 33 050-34 700 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива со вторника по пятницу подорожали на 48 коп./л - до 24,44 грн/л. В пятницу «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 24,10-24,25 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Бизнес Солюшенс» - держат цены на уровне 24,10-24,30 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Альянс Энерго Трейд», AMIC, «Авиа Оил» и ОККО по 24,30-25,20 грн/л.
Как сообщал enkorr, за первую рабочую неделю года, 2-5 января, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали в среднем на 650 грн/т - до 27 880 грн/т.
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