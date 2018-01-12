Розничные цены на бензины и дизельное топливо 12 января продолжили рост

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети WOG бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 30,95 грн/л, А-95 - до 31,95 грн/л, А-95+ - до 32,95 грн/л, ДТ - до 29,45 грн/л.

На заправках «Параллель» все виды топлива подорожали на 33 коп./л: А-92 вырос в цене до 29,16 грн/л, А-95 - до 30,16 грн/л, А-95+ - до 30,96 грн/л, ДТ - до 27,66 грн/л.

В таких сетях как Shell, AMIC, «БРСМ-Нафта» и KLO топливо подорожало на 6-30 коп./л.

В «А-95» отметили, что 12 января средняя стоимость бензинов А-95 и А-95+ выросла на 8 коп./л - до 28,75 грн/л и 29,99 грн/л, соответственно, А-92 подорожал на 9 коп./л, до 28,00 грн/л, а ДТ прибавило 11 коп./л (26,59, грн/л).

Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 января 2018 г., грн/л