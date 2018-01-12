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Розничные цены на бензины и дизельное топливо 12 января продолжили рост
13:32 12.01.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети WOG бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 30,95 грн/л, А-95 - до 31,95 грн/л, А-95+ - до 32,95 грн/л, ДТ - до 29,45 грн/л.
На заправках «Параллель» все виды топлива подорожали на 33 коп./л: А-92 вырос в цене до 29,16 грн/л, А-95 - до 30,16 грн/л, А-95+ - до 30,96 грн/л, ДТ - до 27,66 грн/л.
В таких сетях как Shell, AMIC, «БРСМ-Нафта» и KLO топливо подорожало на 6-30 коп./л.
В «А-95» отметили, что 12 января средняя стоимость бензинов А-95 и А-95+ выросла на 8 коп./л - до 28,75 грн/л и 29,99 грн/л, соответственно, А-92 подорожал на 9 коп./л, до 28,00 грн/л, а ДТ прибавило 11 коп./л (26,59, грн/л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 января 2018 г., грн/л
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
12 янв.
|
Изм.
|
12 янв.
|
Изм.
|
12 янв.
|
Изм.
|
12 янв.
|
Изм.
|
AMIC
|
28,98
|
0,00
|
29,97
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
27,99
|
0,30
|
Shell
|
29,73
|
0,29
|
30,78
|
0,21
|
33,15
|
0,23
|
28,36
|
0,06
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
UPG
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,50
|
31,95
|
0,50
|
32,95
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
Автотранс
|
27,38
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,28
|
0,00
|
Параллель
|
29,16
|
0,33
|
30,16
|
0,33
|
30,96
|
0,33
|
27,66
|
0,33
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
25,15
|
0,14
|
KLO
|
28,39
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
27,59
|
0,20
|
Marshal
|
26,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Х
|
Х
|
24,70
|
0,00
|
Glusco
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Надежда
|
27,29
|
0,00
|
27,88
|
0,00
|
28,48
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
Овис
|
27,90
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Х
|
Х
|
24,81
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,79
|
0,00
|
27,33
|
0,00
|
28,17
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,20
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
28,20
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,24
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Х
|
Х
|
23,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,00
|
0,09
|
28,75
|
0,08
|
29,99
|
0,08
|
26,59
|
0,11
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