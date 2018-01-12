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Нефть дешевеет 12 января после достижения рекордных уровней днем ранее
08:37 12.01.2018 |
Нефть в пятницу утром дешевеет в рамках коррекции после того, как в четверг цена марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с декабря 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до 69,16 доллара за баррель. В ходе торгов четверга нефть Brent пробила отметку в 70 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44%, до 63,52 доллара за баррель. В четверг она достигла уровня в 64 доллара впервые с 9 декабря 2014 года.
Удорожание нефти до рекордных уровней было вызвано рядом позитивных данных по добыче и запасам "черного золота" в США. Так, согласно обнародованным в среду данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились за последнюю неделю на 4,9 миллиона баррелей вместо ожидаемых 3,89 миллиона, а добыча упала на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки.
Поддержали рост нефтяных цен также комментарии министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который заявил в четверг, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти в текущем году. Он также добавил, что надеется на продолжение сотрудничества стран-участниц соглашения ОПЕК+ после 2018 года.
"ОПЕК успешно справилась с сокращением избыточных запасов, а спрос будет увеличиваться в краткосрочной перспективе. Существует вероятность того, что цены на нефть будут расти и дальше", - сказал агентству Рейтер аналитик Edison Investment Research Санджив Баль (Sanjeev Bahl).
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