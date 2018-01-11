Дизтопливо и бензины в рознице подорожали на 10-50 коп

С 10 по 11 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети «Надежда» бензины и ДТ подорожали на 10-30 коп./л: А-92 - до 27,29 грн/л, А-95 - до 27,88 грн/л, А-95+ - до 28,48 грн/л, ДТ - до 26,39 грн/л.

На заправках «Татнефть Украина» все виды топлива подорожали на 9-18 коп./л: А-92 вырос в цене до 26,79 грн/л, А-95 - до 27,33 грн/л, А-95+ - до 28,17 грн/л, ДТ - до 25,26 грн/л.

В таких сетях как SUN OIL и ZOG топливо подорожало на 10-50 коп./л.

В «А-95» отметили, что 11 января средняя стоимость бензинов А-95 и А-95+ выросла на 1 коп./л - до 28,67 грн/л и 29,91 грн/л, соответственно, а ДТ прибавило 2 коп./л (26,49 грн/л).

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 января 2018 г., грн/л