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Розничные цены на бензин и дизтопливо 10 января продолжили рост
15:24 10.01.2018 |
С 9 по 10 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети SUN OIL бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 26,90 грн/л, А-95 - до 27,90 грн/л, А-95+ - до 28,90 грн/л, ДТ - до 25,90 грн/л.
На заправках SOCAR все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 вырос в цене до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,49 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л.
В таких сетях как AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco и «Овис» топливо подорожало на 1-54 коп./л.
В «А-95» отметили, что 10 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л, до 27,91 грн/л и 28,65 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 5 и 4 коп./л, до 29,90 грн/л и 26,46 грн/л, соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/9 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
10 янв
|
Изм.
|
10 янв
|
Изм.
|
10 янв
|
Изм.
|
10 янв
|
Изм.
|
AMIC
|
28,98
|
0,00
|
29,97
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
27,69
|
0,25
|
Shell
|
29,55
|
0,00
|
30,63
|
0,00
|
32,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,10
|
31,49
|
0,10
|
32,49
|
0,10
|
28,99
|
0,10
|
SUN OIL
|
26,90
|
0,50
|
27,90
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
25,90
|
0,50
|
UPG
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,38
|
0,30
|
27,79
|
0,10
|
29,99
|
0,50
|
26,28
|
0,10
|
Параллель
|
28,82
|
0,00
|
29,82
|
0,00
|
30,62
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,50
|
0,01
|
27,00
|
0,01
|
28,00
|
0,01
|
25,03
|
0,11
|
KLO
|
28,39
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Marshal
|
26,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
х
|
х
|
24,70
|
0,00
|
Glusco
|
28,80
|
0,45
|
29,80
|
0,45
|
30,80
|
0,45
|
27,30
|
0,45
|
Надежда
|
27,19
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
28,18
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Овис
|
27,90
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
24,96
|
0,54
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
х
|х
|
24,81
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,70
|
0,00
|
27,24
|
0,00
|
28,08
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,20
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
28,10
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,24
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
х
|х
|
23,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,91
|
0,03
|
28,65
|
0,03
|
29,90
|
0,05
|
26,46
|
0,04
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