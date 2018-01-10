Розничные цены на бензин и дизтопливо 10 января продолжили рост

С 9 по 10 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети SUN OIL бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 26,90 грн/л, А-95 - до 27,90 грн/л, А-95+ - до 28,90 грн/л, ДТ - до 25,90 грн/л.

На заправках SOCAR все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 вырос в цене до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,49 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л.

В таких сетях как AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco и «Овис» топливо подорожало на 1-54 коп./л.

В «А-95» отметили, что 10 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л, до 27,91 грн/л и 28,65 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 5 и 4 коп./л, до 29,90 грн/л и 26,46 грн/л, соответственно.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/9 января 2018 г., грн/л: