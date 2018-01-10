СУГ в опте 9 января подорожал на 200 грн

Средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 9 января составили 21 230 грн/т, что на 200 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 5 января. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

9 января на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», «Вентус-Ресурс» и GT Group.

По данным «А-95», на ГНС в Закарпатской области газ торговался по 21 600 грн/т, в Запорожской - по 21 067 грн/т, в Ивано-Франковской - по 21 350 грн/т, в Кировоградской - по 21 100 грн/т, в Киевской - по 20 780 грн/т, в Николаевской - по 21 100 грн/т, во Львовской - 21 500 грн/т, в Одесской - по 21 300 грн/т, в Полтавской - по 21 100 грн/т, в Тернопольской - по 21 350 грн/т, в Харьковской - по 20 930 грн/т, в Хмельницкой - по 21 200 грн/т, в Черкасской - 21 100 грн/т и в Херсонской области - по 21 500 грн/т.

Как сообщал enkorr, в последний месяц года СУГ в опте преимущественно дешевел. За неделю с 11 декабря по 15 декабря он опустился в цене на 300 грн/т - до 20 600 грн/т. 18-22 декабря СУГ подешевел еще на 120 грн/т - до 20 480 грн/т.

Накануне новогодних праздников автогаз начал дорожать. За три последних рабочих дня его стоимость увеличилась на 180 грн/т - до 20 660 грн/т. Средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 3 января достигли отметки 21 000 грн/т.

Участники рынка объясняют рост цен реакцией на котировки ресурса на границе и ослаблением гривны.