Бензины и ДТ в рознице 9 января подорожали на 10-40 коп./л

С 5 по 9 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети SOCAR бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 30,39 грн/л, А-95 - до 31,39 грн/л, А-95+ - до 32,39 грн/л, ДТ - до 28,89 грн/л.

На заправках «Татнефть Украина» А-92 вырос в цене до 26,70 грн/л, А-95 - до 27,24 грн/л, А-95+ - до 28,08 грн/л, ДТ - до 25,08 грн/л.

В таких сетях как KLO, Marshal и ZOG топливо подорожало на 10-40 коп./л.

В «А-95» отметили, что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/5 января 2018 г., грн/л: