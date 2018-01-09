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Информация об агентстве
Бензины и ДТ в рознице 9 января подорожали на 10-40 коп./л
12:59 09.01.2018 |
С 5 по 9 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети SOCAR бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 - до 30,39 грн/л, А-95 - до 31,39 грн/л, А-95+ - до 32,39 грн/л, ДТ - до 28,89 грн/л.
На заправках «Татнефть Украина» А-92 вырос в цене до 26,70 грн/л, А-95 - до 27,24 грн/л, А-95+ - до 28,08 грн/л, ДТ - до 25,08 грн/л.
В таких сетях как KLO, Marshal и ZOG топливо подорожало на 10-40 коп./л.
В «А-95» отметили, что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/5 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
9 янв
|
Изм.
|
9 янв
|
Изм.
|
9 янв
|
Изм.
|
9 янв
|
Изм.
|
AMIC
|
28,98
|
0,00
|
29,97
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
27,44
|
0,00
|
Shell
|
29,55
|
0,00
|
30,63
|
0,00
|
32,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
SOCAR
|
30,39
|
0,40
|
31,39
|
0,40
|
32,39
|
0,40
|
28,89
|
0,40
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
UPG
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,08
|
0,00
|
27,69
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
Параллель
|
28,82
|
0,00
|
29,82
|
0,00
|
30,62
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,92
|
0,35
|
KLO
|
28,39
|
0,40
|
29,19
|
0,20
|
31,09
|
0,30
|
27,39
|
0,00
|
Marshal
|
26,30
|
0,30
|
26,90
|
0,30
|
Х
|
Х
|
24,70
|
0,10
|
Glusco
|
28,35
|
0,00
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Надежда
|
27,19
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
28,18
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Овис
|
27,90
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
24,42
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Х
|
Х
|
24,81
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,70
|
0,18
|
27,24
|
0,18
|
28,08
|
0,18
|
25,08
|
0,12
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,20
|
0,20
|
27,70
|
0,20
|
28,10
|
0,10
|
25,70
|
0,20
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,24
|
0,00
|
Jazz Oil
|
25,59
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Х
|
Х
|
23,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,88
|
0,02
|
28,63
|
0,02
|
29,85
|
0,01
|
26,42
|
0,02
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