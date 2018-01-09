Нефть слабо дорожает 9 января, Brent торгуется у $67,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо увеличиваются в ходе торгов во вторник на ожиданиях очередного сокращения запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 МСК поднялась на $0,07 (0,1%) - до 67,85 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,29%) - до 61,91 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, обнародует свой отчет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Эксперты в среднем ожидают сокращения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.

Запасы топлива в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, как ожидается, снизились на 1,5 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге на предыдущей неделе впервые с февраля 2015 года опустились менее 50 млн баррелей.

Как сообщила ранее нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю упало на 5 единиц - до 742 установок.

Трейдеры делают ставку на дальнейший рост цен на нефть. Чистые длинные позиции на нефть Brent на прошлой неделе увеличились до рекордного уровня, свидетельствуют данные Commerzbank.

При этом министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что ОПЕК не хочет, чтобы стоимость Brent поднималась выше $60 за баррель, поскольку это подтолкнет рост добычи сланцевой нефти.

Он полагает, что ралли нефтяных котировок в последние дни частично объясняется повышенным спросом в связи с холодной погодой. "Сейчас зима, а зимой цены растут из-за роста спроса на нефтепродукты", - приводит слова министра государственное информационное агентство Shana.