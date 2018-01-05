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За первую рабочую неделю года дизтопливо в опте подорожало на 650 грн/т
16:39 05.01.2018 |
За первую рабочую неделю года, 2-5 января, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали в среднем на 650 грн/т - до 27 880 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с дизтопливом производства «Башнефти» на ст. Новоград-Волынский вышли 9 компаний: «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Е.Коннект», «Альянс Энерго Трейд», «Сокар», «Газтрим» и «Энергоимпэкс». Минимальная цена предложения составила 27 800 грн/т, максимальная - 27 900 грн/т.
«Глуско Украина» и «Альянс Энерго Трейд» также продавали российское ДТ в Черниговской области по 27 850 грн/т и 28 000 грн/т, соответственно. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугский ресурс в Кагамлыке по 28 000-28 300 грн/т. «Укртатнафта» реализовывала арктическое ДТ собственного производства по 29 000 грн/т.
«БНХ-Украина» и «Энергоимпэкс» предлагали белорусское дизтопливо в Коростене по 27 280-29 900 грн/т.
За первую неделю года железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем выросли в цене на 150 грн/т - 33 550 грн/т.
5 января кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 33 400 грн/т и 33 700 грн/т, соответственно. Белорусским А-95 торговали «БНХ-Украина» и «Энергоимпэкс» в Коростене. Цена предложения составляла 33 260-34 160 грн/т.
Со вторника по пятницу средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 увеличилась на 100 грн/т - до 32 900 грн/т.
«Альянс Энерго Трейд» и «Укртатнафта» 5 января предлагали кременчугскую «двойку» в Кагамлыке по 33 100 грн/т и 32 800 грн/т, соответственно. «Газтрон-Украина» торговал шебелинским ресурсом по 32 800 грн/т. «БНХ-Украина» продавал белорусский А-92 в Коростене по 32 140-33 040 грн/т.
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