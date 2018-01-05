Сергей Куюн: Последний виток роста цен на бензин пока неоднородный

Средние цены на литр бензина А-95 в Украине за последние три месяца выросли с 26,35 до 28,48 грн, а на стелах отдельных АЗС перешагнули далеко за 30 грн. Сегодня в сети WOG литр топлива этой категории стоит 31,45 грн, в сети ОККО - 30,99 грн, Shell - 30,95, SOCAR - 30,79. Другие крупные сети пока что удерживают цену ниже психологической отметки в 30 грн. О ситуации с ценами на топливном рынке LB.ua поговорил с Сергеем Куюном, директором «Консалтинговой группы А-95».

Почему растут цены на бензин?

Основная причина в том, что стоимость нефти в мире продолжает расти. На этот раз основным драйвером роста выступают события в Иране - крупной нефтедобывающей стране... Цены достигли трехлетнего максимума - $68/барр. Для сравнения: основную часть минувшего года рынок находился в диапазоне $50-55/барр.

Если смотреть на финансовые показатели украинских сетей АЗС, то, несмотря на подъем цен на протяжении всей осени и декабря, выйти на нормативный уровень рентабельности многим не удавалось. То есть цены росли, но меньшими темпами, чем это диктовала конъюнктура. Октябрь-ноябрь 2017 года (за декабрь данных пока нет) многие сети сработали в ноль или с небольшим плюсом. Так что недавнее подорожание - это еще и реакция рынка, который решил привести цены в соответствие с экономической реальностью.

Автомобилисты привыкли, что литр А-95 примерно стоит около доллара. Но курс гривны к доллару сегодня около 28 к одному, а литр 95-го уже на некоторых заправках перешагнул отметку 31 грн.

В привязке к валюте цена бензина в первую очередь зависит от цен на нефть, который в структуре стоимости на АЗС занимают около 45%. Последний виток роста цен на нефтепродукты пока неоднородный, не все сети его поддержали - только у двух сетей топливо подорожало на гривну, у кого-то на 20-30 коп./л, а кто-то и вовсе пока не отреагировал на происходящее.

Вы имеете ввиду WOG и ОККО?

В этих сетях рост максимальный. Поддержат ли остальные - непонятно. Когда в конце декабря они перешагнули за 30 грн/л, не весь рынок поддержал это повышение. Кто-то нашел силы и возможности удержать цену, чтобы нарастить продажи. Но как показывает практика, чудес не бывает. Крупные игроки первыми чувствуют смену конъюнктуры и реагируют на нее. Реакция остальных - лишь вопрос времени.

В конце года Антимонопольный комитет заявил, что расследует сговор на рынке автомобильного топлива. Есть какие-то основания полагать, что рост цен связан с этим? Или это просто попытка властей получить политические баллы?

Сложно сказать. АМКУ в самом деле заявил, что расследует согласованные действия WOG и ОККО. Думаю, они хотят показать, что держат руку на пульсе. Но ни по отдельности, ни вместе эти две сети не занимают значительной доли, которая могла бы позволить им влиять на цены. Суммарно они обеспечивают не более 17% розничных продаж. Например, группа «Приват», контролирует более 25% продаж. При этом «Приват» работает по всей стране, занимая в десятке областей более 30% рынка. А две упомянутые «зеленые» сети в той же восточной части страны очень слабо представлены.

Могут ли цены снова просесть до 27-28 гривен за литр А-95 или это маловероятно?

Насколько знаю прогнозы по ценам на нефть, никто особого снижения не ждет. Аналитики ждут как минимум фиксации, а то и роста. Потому что было продлено соглашение «ОПЕК плюс», согласно которому нефтедобывающие страны продолжают удерживать добычу на низком уровне. Поэтому снижения неоткуда ждать. И самая главная интрига - это, конечно, курс. Потому что обвал гривны в декабре был для многих сюрпризом. Обычно перед Новым годом, наоборот, гривна укрепляется. Это связывали с тем, что люди тратят деньги перед праздниками, несут заначки в обменники - курс укрепляется. А затем в конце января - в феврале гривна начинала снова планировать, сползать. Так вот интересно, что будет в этом году, если гривна начала сползать уже в декабре.

Никаких новых налогов не вводилось с января, насколько я понимаю?

В этом году обошлись без этого. Поэтому смотрим на нефть и смотрим на курс. Для топлива каждые 10 копеек изменения курса - это 8 копеек изменения цены на стелле АЗС через неделю. Именно поэтому прогноз сложно строить на длительную перспективу.

Как реагируют автомобилисты на рост цен на бензин? Стали меньше ездить?

Наоборот, по данным за январь-ноябрь 2017 года весь рынок моторных топлив вышел на докризисный уровень 2013 года. То есть люди покупают топлива столько же, сколько и до кризиса. То есть меньше ездить не стали.

Другое дело, что порядка 30% рынка бензина превратилось в такое же количество сжиженного газа, то есть более дешевого топлива. Газ остается очень дешевым топливом из-за налогового перекоса - акциз на газ очень низкий. Поэтому газ сегодня стоит до 40% стоимости бензина, по 12,5-13 гривен за литр на колонках. Я уверен, что государство вернется к вопросу увеличения акциза на сжиженный газ, так как машина на газе использует те же дороги, которые нужно строить и ремонтировать.

Дизельное топливо используется в основном промышленностью. В отличие от частников, бизнес отказаться от закупки дизтоплива не может. Частный же автовладелец может воспользоваться общественным транспортом. Конечно, никто не аплодирует росту цен, но видно, что есть определенное оживление в экономике, у людей становится больше денег. Увеличение продаж новых автомобилей в прошлом году этому лишнее подтверждение.

А электромобили вообще заметны?

Их трудно не заметить. И очень интересно, как повлияет на рынок отмена ряда налогов на электроавто в этом году. Я был в прошлом году в Испании, в Португалии, в Швеции - такого количества электроавтомобилей, как в Киеве, я там не видел. Хотя Скандинавия считается регионом, где большое внимание уделяется чистым технологиям. Но за все время там я видел буквально несколько Tesla, тогда как у нас эти Nissan Leaf есть почти в каждом дворе. Буквально вчера на стоянке супермаркета открыли зарядку для электрокаров. Так что задних мы не пасем, это точно.