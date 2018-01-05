ОККО и Нефтек подняли цены на бензин и дизтопливо на 50 коп

С 4 по 5 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в сетях ОККО и «Нефтек» выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети ОККО все виды топлива подорожали: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,49 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л.

На заправках «Нефтек» все виды топлива также выросли в цене: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, А-95+ - до 30,49 грн/л, ДТ - до 26,99 грн/л.

В сети Marshal бензины А-92 и А-95 подорожали на 20 коп./л. - до 26,00 грн/л и 26,60 грн/л, соответственно. ДТ выросло в цене на 40 коп./л - до 24,60 грн/л.

«БРСМ-Нафта» подняла цены на все виды топлива на 20-24 коп./л.

В «А-95» отметили, что 5 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросли на 6 коп./л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 7 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 января 2018 г., грн/л: