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Информация об агентстве
ОККО и Нефтек подняли цены на бензин и дизтопливо на 50 коп
13:01 05.01.2018 |
С 4 по 5 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в сетях ОККО и «Нефтек» выросли на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети ОККО все виды топлива подорожали: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,49 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л.
На заправках «Нефтек» все виды топлива также выросли в цене: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, А-95+ - до 30,49 грн/л, ДТ - до 26,99 грн/л.
В сети Marshal бензины А-92 и А-95 подорожали на 20 коп./л. - до 26,00 грн/л и 26,60 грн/л, соответственно. ДТ выросло в цене на 40 коп./л - до 24,60 грн/л.
«БРСМ-Нафта» подняла цены на все виды топлива на 20-24 коп./л.
В «А-95» отметили, что 5 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросли на 6 коп./л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 7 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
5 янв
|
+/-*
|
5 янв
|
+/-*
|
5 янв
|
+/-*
|
5 янв
|
+/-*
|
AMIC
|
28,98
|
0,00
|
29,97
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
27,44
|
0,00
|
Shell
|
29,55
|
0,00
|
30,63
|
0,00
|
32,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
SOCAR
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
UPG
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,08
|
0,00
|
27,69
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
26,18
|
0,00
|
Параллель
|
28,82
|
0,00
|
29,82
|
0,00
|
30,62
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,49
|
0,21
|
26,99
|
0,20
|
27,99
|
0,20
|
24,57
|
0,24
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,10
|
30,79
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Marshal
|
26,00
|
0,20
|
26,60
|
0,20
|
x
|
x
|
24,60
|
0,40
|
Glusco
|
28,35
|
0,00
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Надежда
|
27,19
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
28,18
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Нефтек
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
ОККО
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Олас
|
26,95
|
0,05
|
28,20
|
0,30
|
29,20
|
0,30
|
25,50
|
0,20
|
Катрал
|
26,99
|
0,10
|
27,97
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
25,47
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,10
|
27,50
|
0,10
|
28,00
|
0,10
|
25,50
|
0,10
|
Фактор
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
x
|
x
|
24,40
|
0,20
|
JazzOil
|
25,59
|
0,10
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,86
|
0,06
|
28,61
|
0,06
|
29,84
|
0,07
|
26,40
|
0,07
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