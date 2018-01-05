Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель

Цены на нефть в пятницу вечером продолжают сдержанное снижение после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года на фоне падения запасов нефти в США, а также политической напряженности в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 EET опустилась на $0,35 (0,51%) - до 67,72 доллара за баррель. С утра котировки превышали $68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,71%) - до 61,57 доллара за баррель.

"Сегодняшнее снижение по большей части объясняется фиксированием прибыли после хорошей недели", - считает аналитик сырьевого сектора из UBS Wealth Management Джованни Стауново. По его словам, рынок продолжает реагировать на данные о товарных запасах в США.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 5,7 млн баррелей.

Трейдеры и аналитики также ждут публикации долгосрочного прогноза Минэнерго 9 января, чтобы понять, как ведомство оценивает ситуацию на рынке в 2018-2019 годах.

Суд Осло отклонил беспрецедентный иск экологических организаций Greenpeace и Nature and Youth к правительству Норвегии в связи с разрешениями на геологоразведку и добычу нефти в Баренцевом море. В решении отмечается, что действия правительства были правомерными, а потенциальный экологический ущерб является ограниченным.