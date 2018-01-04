Розничные цены на бензин и дизтопливо 4 января продолжили рост

С 3 по 4 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили свой рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети «Параллель» все виды топлива подорожали на 0,50 грн/л: А-92 - до 28,82 грн/л, А-95 - до 29,82 грн/л, А-95+ - до 30,62 грн/л, ДТ - до 27,32 грн/л.

В сети SOCAR розничные цены повысились на 20 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, ДТ - до 28,49 грн/л.

Такте сети как Shell, AMIC, «Автотранс», «Укргаздобыча», Glusco, «Надежда», «Катрал», «Укр-Петроль» повысили цену топлива на 20-50 коп./л.

В «А-95» отметили, что 4 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросли на 7 коп./л, а бензин марки А-95 и ДТ подорожали на 9 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 января 2018 г., грн/л: