Финансовые новости
- |
- 04.01.18
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены на бензин и дизтопливо 4 января продолжили рост
12:06 04.01.2018 |
С 3 по 4 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили свой рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети «Параллель» все виды топлива подорожали на 0,50 грн/л: А-92 - до 28,82 грн/л, А-95 - до 29,82 грн/л, А-95+ - до 30,62 грн/л, ДТ - до 27,32 грн/л.
В сети SOCAR розничные цены повысились на 20 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, ДТ - до 28,49 грн/л.
Такте сети как Shell, AMIC, «Автотранс», «Укргаздобыча», Glusco, «Надежда», «Катрал», «Укр-Петроль» повысили цену топлива на 20-50 коп./л.
В «А-95» отметили, что 4 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросли на 7 коп./л, а бензин марки А-95 и ДТ подорожали на 9 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|
AMIC
|
28,98
|
0,20
|
29,97
|
0,20
|
30,94
|
0,20
|
27,44
|
0,21
|
Shell
|
29,55
|
0,35
|
30,63
|
0,35
|
32,94
|
0,38
|
28,44
|
0,38
|
SOCAR
|
29,99
|
0,20
|
30,99
|
0,20
|
31,99
|
0,20
|
28,49
|
0,20
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
UPG
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
31,25
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,08
|
0,40
|
27,69
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
26,18
|
0,50
|
Параллель
|
28,82
|
0,50
|
29,82
|
0,50
|
30,62
|
0,50
|
27,32
|
0,50
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,28
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,33
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
26,40
|
0,20
|
27,00
|
0,20
|
x
|
x
|
24,70
|
0,20
|
Glusco
|
28,35
|
0,50
|
29,35
|
0,50
|
30,35
|
0,50
|
26,85
|
0,50
|
Надежда
|
27,19
|
0,53
|
27,58
|
0,40
|
28,18
|
0,50
|
26,09
|
0,40
|
Катрал
|
26,89
|
0,20
|
27,97
|
0,20
|
27,99
|
0,20
|
25,47
|
0,20
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
x
|
x
|
24,81
|
0,00
|
Фактор
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
x
|
x
|
24,20
|
0,30
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,24
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
26,45
|
0,25
|
26,95
|
0,25
|
27,30
|
0,25
|
25,00
|
0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
27,80
|
0,07
|
28,55
|
0,07
|
29,77
|
0,09
|
26,33
|
0,07
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
|Курс доллара на межбанке резко обвалили, но ненадолго
|Суд подтвердил решение ГМС об отказе лишенному гражданства Украины Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
|Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%, недовыполнен в декабре на 17% - Госказначейство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть слабо меняются, Brent у максимума за 3 года - $67,7 за баррель
|Еще один крупнейший портовый оператор начнет работу в Украине
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
|Крупнейший портовый оператор мира вышел на украинский рынок
|Цены на сырье демонстрируют рекордное по продолжительности ралли в истории
|Путин продлила ограничение транзита украинских товаров до 30 июня
|ФГИ планирует получить 1 млрд гривен от аренды госимущества в 2018
Это интересно
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Первый электрический спорткар Porsche - Mission E - будет доступен в трех полноприводных модификациях
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей
|Рост курса биткойна бьет кардеров по карману
|5 технологий будущего, которые изменят жизнь уже в 2018
|Опубликован список худших паролей 2017 года
|HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни