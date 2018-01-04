Цены на нефть слабо меняются, Brent у максимума за 3 года - $67,7 за баррель

Цены на нефть слабо изменяются в четверг, оставаясь у самых высоких уровней за три года благодаря сигналам очередного сокращения запасов топлива в США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:17 EET снизилась на $0,15 (0,22%) - до 67,70 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,10%) - до 61,69 доллара за баррель.

Обе марки находятся на рекордных отметках с декабря 2014 года, а начало года стало для нефтяного рынка лучшим с 2012 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей.

Данные министерства энергетики США о товарных запасах будут обнародованы 4 января в 19:00 мск, поскольку 1 января в стране был выходной. Эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Товарные запасы нефти в Штатах снижались последние 7 недель.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Шесть стран Персидского залива, входящие в ОПЕК, в декабре отгружали на экспорт менее 18 млн баррелей нефти в сутки (б/с), согласно данным агентства Bloomberg, по сравнению с 18,37 млн б/с в ноябре.

Наиболее существенно поставки за рубеж сократила Саудовская Аравия - на 570 тыс. б/с, до 6,61 млн б/с. Южный Ирак и Кувейт также снизили экспорт, Иран сохранил ноябрьские объемы, Катар и ОАЭ увеличили отгрузки.

При этом добыча всех 14 государств ОПЕК в декабре составила 32,47 млн б/с, свидетельствуют результаты проведенного Bloomberg опроса среди аналитиков и нефтяных компаний, а также данные о движение танкеров

