Топливо в крупных сетях подорожало 3 января на 20-70 коп./л

Со 2 по 3 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо вслед за ОККО и WOG выросли на AMIC, Shell, SOCAR, UPG и KLO. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети Shell все виды топлива подорожали 62-73 коп./л, SOCAR, AMIC и UPG подняли цены на 30 коп./л. В столичной сети KLO цена А-92 выросла на 10 коп./л, А-95, А-95+ и ДТ - на 20 коп./л.

На 50 коп./л цены на все топливо подняли «Автотехсервис» и «Рур Групп», на 5-10 коп./л - «Кворум».

В «А-95» отметили, что 3 января средняя по стране стоимость дизтоплива и бензина А-92 и А-95 выросла на 5 коп./л, премиальные марки А-95 - на 8 коп./л.

Как сообщал enkorr, накануне цены на топливо подняли сети OKKO и WOG.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 2/3 января 2018 г., грн/л: