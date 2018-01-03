Нефть умеренно дорожает 3 января, Brent у максимума с лета 2015г - $66,66 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе торгов в среду, котировки держатся у самых высоких отметок с июня 2015 года, передает CNBC.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:36 EET подорожали на $0,09 (0,13%) - до 66,66 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль выросли на $0,14 (0,23%) - до 60,51 доллара за баррель.

Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране не оказали существенного влияния на загрузку танкеров и экспорт нефти.

По данным министерства нефти Ирана, в декабре экспорт нефти из страны установил новый рекорд - 3,535 млн баррелей в сутки.

Аналитики Sanford C. Bernstein & Co. ожидают дальнейшего восстановления нефтяного рынка в 2018 году, поскольку темпы роста спроса будут выше подъема поставок американской сланцевой нефти. Прогноз среднегодовой цены на текущий год равен $56 за баррель, на 2018 год - $60 за баррель, на 2020 год - $65 за баррель, на 2021 год - $70 за баррель.

Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%, WTI - на 12,5%.