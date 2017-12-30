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В последнюю неделю 2017 года отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и автогаз
15:12 29.12.2017 |
В Украине с 22 декабря по 29 декабря 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (3.0 коп/л) до 27.23 грн/л.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.48 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.13% (3.0 коп/л) до 26.32 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.14% (2.0 коп/л) до 12.73 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.23
|23.00
|0.00
|0.10
|Бензин А-95 евро
|28.48
|23.50
|0.00
|0.09
|Дизельное топливо Евро
|26.32
|23.00
|0.00
|0.13
|Сжиженный газ
|12.73
|11.39
|0.03
|0.14
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,39
|17,0
|29,34
|16,0
|26,89
|17,0
|12,83
|5,0
|ANP
|26,45
|0,0
|26,95
|0,0
|25,00
|0,0
|12,12
|3,1
|SHELL
|28,45
|0,0
|29,46
|0,0
|27,26
|0,0
|12,91
|3,4
|WOG
|29,49
|0,0
|30,49
|0,0
|27,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|10,0
|12,17
|-6,5
|Кло
|27,79
|70,0
|28,29
|70,0
|26,99
|40,0
|13,39
|20,0
|ОККО
|29,47
|0,0
|30,47
|0,0
|27,97
|0,0
|13,29
|3,3
|ТНК
|27,66
|0,0
|27,68
|0,0
|26,20
|0,0
|12,86
|0,0
|Укрнафта
|26,50
|0,0
|27,00
|0,0
|25,00
|0,0
|12,28
|2,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 22 декабря по 29 декабря 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.47% (12.0 коп/л) до 24.75 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 0.47% (12.0 коп/л) до 25.60 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.3% (29.0 коп/л) до 23.33 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 декабря по 29 декабря 2017 г. увеличилась на 0.8%, или 171.1 грн/т, и находится на уровне 20715.79 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.2%, или 456.2 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
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