В последнюю неделю 2017 года отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и автогаз

В Украине с 22 декабря по 29 декабря 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.

Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (3.0 коп/л) до 27.23 грн/л.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.48 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.13% (3.0 коп/л) до 26.32 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.14% (2.0 коп/л) до 12.73 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.23 23.00 0.00 0.10 Бензин А-95 евро 28.48 23.50 0.00 0.09 Дизельное топливо Евро 26.32 23.00 0.00 0.13 Сжиженный газ 12.73 11.39 0.03 0.14





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,39 17,0 29,34 16,0 26,89 17,0 12,83 5,0 ANP 26,45 0,0 26,95 0,0 25,00 0,0 12,12 3,1 SHELL 28,45 0,0 29,46 0,0 27,26 0,0 12,91 3,4 WOG 29,49 0,0 30,49 0,0 27,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 10,0 12,17 -6,5 Кло 27,79 70,0 28,29 70,0 26,99 40,0 13,39 20,0 ОККО 29,47 0,0 30,47 0,0 27,97 0,0 13,29 3,3 ТНК 27,66 0,0 27,68 0,0 26,20 0,0 12,86 0,0 Укрнафта 26,50 0,0 27,00 0,0 25,00 0,0 12,28 2,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 22 декабря по 29 декабря 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.47% (12.0 коп/л) до 24.75 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 0.47% (12.0 коп/л) до 25.60 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.3% (29.0 коп/л) до 23.33 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 декабря по 29 декабря 2017 г. увеличилась на 0.8%, или 171.1 грн/т, и находится на уровне 20715.79 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.2%, или 456.2 грн/т.

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена СПБТ: